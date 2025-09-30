'Мы гораздо сильнее, чем кажется': Кулеба дал прогноз, чем завершится война в Украине

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулебаназвал два принципиально разных пути завершения войны. Один предполагает примирение с потерей части территорий и построение сильного государства в текущих границах, другой — долговременную подготовку к возвращению утраченных земель дипломатическими или военными методами.

Видео дня

Эти соображения он озвучил в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Орестократия". Подробнее о выводах и аргументах бывшего главы МИД см. в полной версии интервью на канале.

Он подчеркнул, что Украина уже выдержала тяжелейшие испытания и имеет потенциал "выйти сильнее", но окончательный путь будет зависеть от того, как страна и ее партнеры распорядятся временем после прекращения боевых действий. По его убеждению, ключевой вопрос — не только завершение войны, а эффективность использования периода после нее для восстановления и подготовки к возможному возвращению территорий.

Сценарии завершения войны в Украине

Есть два возможных сценария завершения войны: финский или азербайджано-армянский

– Ну, у вас есть какие-то сценарии, например, пессимистический и оптимистический?

– Смотрите, такой вопрос имеет смысл, если вы установите крайний срок.

– Нет срока.

– Ну тогда у меня есть только бессрочный оптимистический сценарий.

Украина выживает в этой войне как государство, выходит из нее более сильной, окровавленной, но как государство, как нация более сильной, возвращается в Западный мир, откуда мы были украдены 300 лет назад, без части территорий, но и без юридического признания потери этих территорий.

Далее запускаются два возможных пути развития событий. Первый – условно финский или датский.

Дания в XIX веке потеряла Шлезвиг и Гольштейн, большую территорию на границе с Пруссией, которая ее аннексировала. Дания смирилась с этим и сказала, окей, строим на том, что есть, и построила успешную страну. Финляндия проиграла войну СССР. Финляндия сказала, очень обидно, мы потеряли, но окей, мы смирились, и мы строим нормальную страну в границах, которые есть. Еще раз подчеркиваю (поскольку у нас сейчас все вырывается и превращается в громкие заголовки) – я не сторонник этого сценария, но это исторические примеры, когда народ и элита принимают такое решение.

Это первый тогда будет сценарий развития.

Второй сценарий развития будет заключаться в том, что мы будем двигаться по условному азербайджано-армянскому алгоритму: будем готовиться к отвоеванию или дипломатическому возвращению этих территорий. Потратим на это десятилетия и дождемся момента, когда сможем эти территории вернуть.

Мы гораздо сильнее, чем кажется. И доказали, что ничего невозможного не бывает. Поэтому вопрос будет только в том, кто эффективнее использует время после прекращения огня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поделился своим видением того, как может завершиться война в Украине. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не исчерпает свои ресурсы, напоминая сценарий Первой мировой войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!