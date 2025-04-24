'Мы это проходили в школах': Зеленский объяснил, почему россияне всегда будут желать уничтожения США

Украина воюет с российскими агрессорами не только ради своего будущего и безопасности в Европе. На кону также судьба Соединенных Штатов, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом украинский лидер рассказал в интервью американскому политическому обозревателю Бену Шапиро. Глава украинского государства напомнил американцу историю, в частности, желание русских уничтожить США.

"Россияне всегда желали уничтожения Соединенных Штатов. Мы родились еще в Советском Союзе и проходили это в школах, нам это навязывали. Это политика Советского Союза", – рассказал Зеленский.

Именно поэтому, отметил президент Украины, "мы боремся за права США так же, как и за свои собственные".

Украинский лидер отметил, что достижение мира по формуле "мир через силу" было бы полезно оккупантам.

Мы считаем США сильным стратегическим партнером с сильным влиянием. Мир через силу был бы полезен России – чтобы сила была направлена против России, поскольку они являются агрессором", – сказал он.

Владимир Зеленский также отметил, что обмен военными данными Украины и США является двусторонним. В частности, украинцы делятся с американцами "всем, что мы узнали о ведении войны и разработке оружия" – чтобы в США "понимали, куда следует инвестировать".

Ортодоксальный иудей Бенджамин Аарон Шапиро – влиятельный американский консервативный политический аналитик, писатель и адвокат, автор десятка книг, ведущий собственных колонок в нескольких уважаемых изданиях. Интересно – его шоу в сети имеет большую аудиторию, чем у печально известного Такера Карлсона.

Как отмечают пользователи в сети, в отличие от Карлсона Бен Шапиро не побоялся посетить Киев, который в последнее время россияне массированно обстреливают ракетами. Наконец-то появилась нормальная консервативная журналистика из США, пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина задокументировала, что с начала полномасштабного вторжения России получила от Соединенных Штатов Америки оружие и другую помощь на 105 млрд долларов. Об этом также Бену Шапиро рассказал украинский лидер.

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