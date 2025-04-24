Проверка все подтвердила: Зеленский назвал сумму, которую Украина получила от США оружия и другой помощи

Украина задокументировала, что с начала полномасштабного вторжения России получила от Соединенных Штатов Америки оружие и другую помощь на 105 млрд долларов. Ранее в Белом доме оценили помощь Киеву в 300 миллиардов долларов, однако эта сумма оказалась не подтвержденной.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро. По его словам, большинство помощи было в виде вооружения, денежная помощь также использовалась на поле боя.

"У меня есть собственная внутренняя проверка. Моя страна четко документирует, сколько было оказано помощи. Чтобы вы знали мы получили 105 миллиардов долларов, большинство из них были в виде оружия", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина документирует все поступления от партнеров и готова к тому, чтобы кто-либо из партнеров отправлял инспекторов для выяснения, куда пошли средства или оружие. Поэтому инспекторы США и европейских стран постоянно проверяют использование выделенных Украине средств.

Он также отметил, что нет никаких подтвержденных фактов того, чтобы вооружение, полученное Украиной от западных партнеров, могло оказаться за границей.

"Мы видели в самом начале войны, что Россия пыталась подорвать поддержку и помощь, которая поступала от Соединенных Штатов, и они хотели подорвать это с помощью фейковых новостей, с помощью других инструментов. Именно поэтому мы сразу сказали, что мы открыты, присылайте инспекторов", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Вашингтон выделил Украине более 300 миллиардов помощи, хотя аналитики не смогли найти тому подтверждение, а другие оценки называли гораздо меньшие суммы.

Как сообщал OBOZ.UA, США снизили свою оценку предоставленной Украине помощи с 300 млрд до 100 млрд долларов во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых. В Белом доме заявили, что готовы уступить определенные требования.

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