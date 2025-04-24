'Москва оставляет за собой право': в России снова заговорили о возможности применения ядерного оружия и назвали условие

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны стран Запада. По его словам, это может произойти даже если речь идет не об ядерной атаке, а об обычном оружии.

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Об этом Шойгу сказал в интервью росСМИ. Он напомнил, что в ноябре 2024 года были внесены изменения в ядерную доктрину РФ. Согласно им, Россия оставляет за собой право нанести ядерный удар в ответ на любую агрессию против себя или Беларуси.

"В ноябре 2024 года в Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания были внесены изменения, в соответствии с которыми Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против него или Республики Беларусь, в том числе с использованием обычного оружия", – отметил он.

Напомним, американская разведка уверена, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Несмотря на дипломатические усилия команды президента США Дональда Трампа, глава Кремля может иметь больше стимулов для продолжения конфликта вместо того, чтобы спешить с его полным урегулированием. Более того, в разведке США не исключают, что Путин прибегнет к применению ядерного оружия в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне возможных рисков, что США могут значительно сократить свое военное присутствие в Европе и свой вклад в ее коллективную безопасность, продолжается дискуссия по поводу средств ядерной защиты европейского континента. Ее началом можно считать заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который активно стал поднимать этот вопрос.

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