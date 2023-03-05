Блог | Александр Левченко: Московия – наследник не Киевской Руси, а Золотой Орды

Перед военным нападением на Украину Владимир Путин хотел объяснить гражданам России, почему это идеологически соответствует интересам Российской Федерации. Во-первых, этот невежда истории заявил, что украинцы и русские – один народ. Тогда "всё наше — есть наше, и всё украинское — тоже наше". Примитивная формула, придуманная кремлёвским грабителем. Вот почему Киев исторически объяснил московским экспансионистам, что украинский народ ведёт своё происхождение от первых и автохтонных славян на территории нынешней Украины - Антов и Склавинов, а нынешние русские происходят от исторически автохтонных на территории РФ народов финно-угорского происхождения и славянских переселенцев из нынешней восточной Польши, прибывших лишь в 9-м веке. Поэтому, заявление Кремля, что нынешние украинцы и русские — один и тот же народ — мировозренческий фейк и полная историческая глупость. Скажем, гораздо более близки к украинцам этнические чехи и словаки, как потомки племён Склавинов, переселившихся на эти территории в конце 5-го в., или балканские славянские народы, являющиеся прямыми наследниками Антов, переселившихся на полуостров из земель современной Украины в 6-м веке. Так что, нравится Путину или нет, но нынешние украинцы и русские совершенно разные народы. Первые являются потомками автохтонных славян, а вторые имеют только частично славянскую кровь и то, преимущественно польского происхождения.

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Другая сфабрикованная идеологическая мантра Кремля, почему Москва должна покорить Украину, заключается в том, что нынешние россияне якобы являются прямыми потомками крупнейшей европейской страны 10-12-го столетия – Киевской Руси. Нынешний глава Кремля забывает, что Киевское государство Русь (882-1240 г.) было огромной по территории страной имперского характера. Великие Киевские князья покорили ряд других земель и народов и присоединили к своему государству. Основным (титульным) народом страны были Русы. Этот народ сформировали племена Полян (современный регион Киевской области), Сиверян (современная Черниговщина, Сумщина и Полтавщина), Деревлян (Житомирщина), Уличей (Черкащина), Волынян (регион Луцка и Ровно), Бужан (Хмельничина и Винничина), Белых хорватов (северная Буковина, Ивано-Франковщина, Тернопольщина, Львовщина), Тиверцев (Одесская область). Все эти племена дети Антов и Склавинов и не имеют никакого отношения к русским, которые образовались как микс финно-угорских народов и пришедших славян из Польши.

Киев как город был основан на меже проживания Склавин и Антов в 482 году, а Москва в виде маленького населённого пункта впервые упомянута только в 1147 году. Первоначально Москва имела название Кучково. После этого она была переименована по названию реки, на берегах которой построена, которая на местном финно-угорском языке означает "мутная вода". Это была межа проживания финно-угорских племён Меря и Мокша. Сюда также переселились славянские племена Вятичей в середине 9-го века из лесов восточной Польши. Киевское государство Русь завоевало эту территорию в конце 10 -го века, но местное население несколько раз поднимало восстание против войск Киева, считая их представителями чужого народа. Этот регион, как и многие другие, где жили русские, не принимал христианство в течение двухсот лет, которое политически и духовно хотел навязать Киев. Бояре и старейшины этого региона убедили сына Киевского князя, который был Суздальским князем и владел местностью Москвы-реки, напасть на Киев и ослабить центральную власть Руси и попытаться переместить столицу государства к ним на север. Они в 1169 году напали Киев и сожгли его часть. Это был первый случай, когда сын Киевского князя атаковал родной город. Всё это было по настоянию коренных жителей Суздальского княжества и реки-Москвы Меря и Мокша, которые называли этот регион Мокселем. Таким образом, первое нападение Moкселя на Киев было не 24 февраля 2022 года, а ещё в 1169 году. Моксельский князь Андрей, который спалил часть Киева, был проклят Киевским митрополитом. Но в 18-м веке (1751 г.) Московский патриархат объявил его святым и канонизирован как Боголюбского, потому что он был убит в 1174 году теми же боярами Меря, которые не хотели принимать учение Христа. Интересно, что Владимир Путин говорит в своей биографии, что его семья происходит из региона Твери (верхнее течение реки Волги), которое исторически принадлежало племени Меря. Даже Петербург, где он родился, тоже был построен в 1703 г. на землях другого финно-угорского племени Ижора. Таким образом, русские не являются прямыми потомками государства Русь, а народом, который был покорен и поставлен под власть Киева. Моксель не Русь. Моксель был связан с созданием Московского княжества, которое с 1721 года было переименовано в Россию.

Другое дело, что Московское княжество и Российское государство являются прямыми наследниками другого мега - образования, которым была Золотая Ордой. Напомним, что войска монголо-татар во главе с ханом Батыем, уничтожили Русь и город Киев в 1240 году, а уже упомянутый финно-угорский народ Мокша вступил в эту армию для завоевания Киевского государства, которое он не считал своим. Во время существования Золотой Орды (1240-1502) Москва превращается из третьеразрядного маленького городка в центр княжества, а затем в центр Московского государства, из которого фактически берёт свои истоки современная Россия. Дело заключается в том, что князья Москвы первыми понимают, что необходимо тесно сотрудничать с Золотой Ордой. Они установили прямые связи с ханским двором, и за взятки договорились взымать подати не только со своего населения, но и жителей соседних княжеств. Таким образом, они собирали огромные средства, которые частично оставляли себе, что позволяло строить в Москве высокие муры и роскошные особняки. Подкупом митрополит Киевский, после серии разрушительных нападений татар на Киев, решил переместить свою резиденцию во Владимир (1299 г), а потом в наиболее дружелюбный город Золотой Орды – Москву (1325 г.). Вскоре Орда начинает ослабевать и разваливаться на ряд частей. В то же время Московское княжество используя взятки, шантаж и обман, расширяется. Оно вырастает с течением времени до таких размеров, что начинает поглощать частями всю Золотую Орду, а это: Великую орду, Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, Ногайскую орду, половину Узбекского и Казахского ханств. Это 80% всей территории и населения Золотой Орды, что было намного больше, чем само Московское княжество. Жители Московского княжества ассимилировали большую часть всех народов бывшего ордынского государства, что означает: меньшинство русифицировало большинство. И, как сказал знаменитый русский писатель Лев Толстой: "Только у настоящего русского вы можете найти много монгольских корней". Таким образом, современная Россия и Кремль (на татарском значит укрепление) имеют очень мало отношения к государству Киевская Русь. На самом деле, они являются прямыми наследниками знаменитого мега - образования монголов и татар Золотой Орды. Это было огромное и агрессивное государственное объединение, но оно развалилось и исчезло. Такое можно вскоре ожидать и от его политического наследника – Российской Федерации.