'Мощные современные самолеты': Палиса назвал главные преимущества самолетов Rafale

Украина получит до 100 новых боевых самолетов Rafale F4 в течение следующего десятилетия. Соглашение открывает путь к масштабному обновлению авиационного парка и усилению оборонных возможностей государства.

Об этом стало известно после подписания Президентом Украины Декларации о намерениях с Францией в Париже. О подписании Декларации подробно рассказал в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса. Он отметил, что такого соглашения раньше невозможно было представить, но теперь оно становится частью реальности.

"Сегодня в Париже Президент подписал Декларацию о намерениях с Францией, которая открывает путь к получению до 100 новых боевых самолетов Rafale F4 в течение следующих 10 лет", – отметил Палиса.

Дорожная карта поддержки

В своем сообщении чиновник подробнее объяснил, почему соглашение является важным не только для авиации, но и для системной модернизации Вооруженных сил. Он подчеркнул, что Rafale – это современные самолеты с большой продолжительностью полета, значительной боевой нагрузкой и возможностью применения ракет SCALP/Storm Shadow и высокоточных AASM Hammer. По его словам, обучение пилотов, техническая поддержка и ракеты входят в пакет поставки, что снимает часть будущих рисков для Украины.

Дополнительно стороны еще договорились о передаче радаров, систем ПВО SAMP/T, ракет Aster 30 и запуске совместного производства дронов-перехватчиков и других беспилотных технологий. Это должно ускорить создание новых оборонных решений уже в этом году.

Новые горизонты сотрудничества

Павел Палиса также рассказал об участии в форуме по совместному производству дронов. Украинские и французские компании сейчас готовят первые совместные проекты, которые дадут Вооруженным силам дополнительные возможности уже в ближайшее время. Это продолжает тренд перехода Украины от преимущественного импорта техники к сопроизводству.

Палиса вспомнил и о стратегических сроках перевооружения. По его словам, Украина должна одновременно закрывать потребности фронта сегодня и думать о том, как будут выглядеть Вооруженные силы в будущем.

"Ну и еще раз о важности и о сроках: кроме того, что нужно закрывать потребности фронта уже и сейчас, должны думать о потребностях завтрашних и постепенно переходить к формированию Future Forces с использованием нашего боевого опыта и современного вооружения. Борьба продолжается!" – добавил он.

Преимущества Rafale

Самолеты, о которых говорится в договоренностях, известны большой дальностью полета, высокой маневренностью и возможностью работать с различными типами вооружения. Это важно для Украины, которая вынуждена вести войну в условиях больших расстояний и постоянных угроз с воздуха. Rafale могут расширить возможности украинских защитников в глубоких точечных ударах и защите воздушного пространства.

Пакет авиационной поддержки дополняется рядом других решений, которые должны укрепить защиту страны. В частности, речь идет о радиолокационных системах и компонентах противовоздушной обороны, которые позволят лучше отслеживать угрозы и сбивать ракеты различных типов. Параллельно с этим разворачивается сотрудничество по производству беспилотников, что сейчас является одним из ключевых элементов на поле боя.

По предварительным оценкам, первые результаты совместных программ Украина может получить ближе к концу года. Это касается как новых технологий, так и обновленного подхода к их производству.

Характеристики Rafale F4

Габариты и массогабаритные параметры

Длина: 15,30 м

Размах крыла: 10,80 м

Высота: 5,30 м

Силовая установка

Двигатели: 2 × M88

Максимальная тяга каждого двигателя: 7,5 т (≈ 73,5 кН)

Летные характеристики

Максимальная скорость: Mach 1,8 (примерно 1 915 км/ч на больших высотах)

Практический потолок: 15 240 м

Перегрузки: от –3,2 g до +9 g

Горючее и нагрузка

Внутренние топливные баки: 4,7 т

Внешние топливные баки: 6,7 т

Максимальная боевая нагрузка: 9,5 т

Количество точек подвески: 14

Визит Зеленского во Францию – что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 ноября, прибыл с официальным визитом во Францию. Он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров стран состоялась на авиабазе 107 в Виллакубле, пригороде Парижа.

После торжеств главы двух государств подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что украинским пилотам, которые работают на французских истребителях Mirage, не придется дополнительно учиться управлять новыми машинами Rafale. Это одно из главных преимуществ будущего пополнения ВС Украины.

Также президент Владимир Зеленский вместе со своим коллегой Эммануэлем Макроном посетили украинско-французский форум по вопросам совместного производства дронов в Париже. Там лидеры стран в частности обсудили возможные направления совместного производства БПЛА – создание совместных предприятий и инвестиции.

Как сообщал OBOZ.UA, заключенное между президентами десятилетнее соглашение позволяет Украине покупать французскую военную технику, а также там предусмотрен пункт о совместной разработке новых проектов между оборонными отраслями Киева и Парижа.

