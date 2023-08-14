newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img
Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
политик, бизнесмен

Блог | Мои обидчики получили еще больший кошмар, чем тот, в который они пытались меня погрузить

Мои обидчики получили еще больший кошмар, чем тот, в который они пытались меня погрузить

Безучастно наблюдаю как за последние 7 лет судьба распорядилась с моими обидчиками и с теми, кто поступил со мной со всей долей несправедливости, тогда в 2015-16 гг.

Видео дня

Целая вереница людей, малоизвестных имён – от судьи Чауса до генерала СБУ Валерия Шайтанова, которого сегодня суд приговорил к 12 годам заключения за госизмену.

Для многих это очередная новость в сводке других новостей. А для меня это сатисфакция. Я не осуждаю этих людей и не злорадствую. И я не знаю, справедливо ли вынесли им приговор. Возможно да, возможно нет. Но я знаю наверняка, что люди которые тогда принимали участие в моем задержании и обвинениях против меня, волею судьбы получили ещё бОльший кошмар, чем тот, в который они пытались погрузить меня, моих друзей и моих близких.

Так было и так будет.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...