Безучастно наблюдаю как за последние 7 лет судьба распорядилась с моими обидчиками и с теми, кто поступил со мной со всей долей несправедливости, тогда в 2015-16 гг.

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Целая вереница людей, малоизвестных имён – от судьи Чауса до генерала СБУ Валерия Шайтанова, которого сегодня суд приговорил к 12 годам заключения за госизмену.

Для многих это очередная новость в сводке других новостей. А для меня это сатисфакция. Я не осуждаю этих людей и не злорадствую. И я не знаю, справедливо ли вынесли им приговор. Возможно да, возможно нет. Но я знаю наверняка, что люди которые тогда принимали участие в моем задержании и обвинениях против меня, волею судьбы получили ещё бОльший кошмар, чем тот, в который они пытались погрузить меня, моих друзей и моих близких.

Так было и так будет.