Африканский master class по дипломатии – это обещает быть веселым и смешным зрелищем

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Шесть лидеров африканских стран направляются в Киев и Москву, чтобы попытаться разрешить российско-украинский вооруженный конфликт. По данным Brazzaville Foundation, делегация прибудет в Киев в пятницу, а в субботу отправится в Москву.

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Зокрема! До ініціативної групи цих "миротворців" входять Південна Африканська Республіка (ПАР), Єгипет, Замбія, Республіка Конго, Сенегал та Уганда.

Нейтральністю тут і не пахне. Усі знають, що президент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса дуже прихильно ставиться до президента РФ Володимира Путіна.

Варто також нагадати, що Південна Африка, Уганда та Республіка Конго утрималися під час голосування за резолюцію Організації Об’єднаних Націй на початку цього року, яка засудила повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році та вимагала від неї вивести свої війська. За резолюцію проголосували Замбія та Єгипет, а от Сенегал взагалі не брав участі у голосуванні. Одним словом "злагоджена" команда на кшталт лебедя, рака і щуки з байки Крилова.

Також Південну Африку критикували на Заході за те, що цього року вона приймала російські військові кораблі для спільних військових навчань, а минулого місяця посол США в Південній Африці звинуватив країну в постачанні зброї Росії.

Південна Африка заперечує звинувачення в тому, що зброю таємно завантажили на російське судно Lady R в Кейптауні наприкінці минулого року, але все одно суперечка призвела до напруження відносин з Вашингтоном. США вже розглядають можливості запровадження економічних санкцій щодо ПАР.

І хоча Рамафоса — досвідчений переговірник, який відіграв важливу роль у переговорах, які поклали край апартеїду. Але поки що мирні плани, запропоновані іншими країнами, включаючи Китай, провалилися, і критики скептично ставляться до того, що місія африканських лідерів досягне результату.

Мирний план африканських "миротворців"

Африканський мирний план передбачає відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Список також включає "безумовну угоду щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.

Африканські "миротворці" " цим планом відвідають Київ, а у суботу вони мають намір відвідати Санкт Петербург.

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Ви розумієте в чому тут іще фокус? Економічний форум, який розпочинається у Санкт Петербурзі мав відбутись майже без закордонних гостей. Його ігнорує увесь світ, навіть союзники з Центральної Азії. У Ст. Петербург приїдуть аби підтримати Путіна білоруський президент Александр Лукашенко, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та деякі інші лузери. Ну, а тут якраз ще й африканські "миротворці" підіспіють для масовки. Це так співпало, думаєте?