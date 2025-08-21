Завидую тем, кто верит в реальность мирных инициатив Трампа.

Посыл достичь мира благородный, без сомнения.

Но вот пытаться остановить несущийся полным ходом грузовой состав выйдя на рельсы перед тепловозом, если честно, такая себе тактика. Тем более, что на рельсы выпускают нас.

А сами смотрят со стороны.

Россия с помощью войны разогнала экономику. Да, это кейсианская экономика, ну и что? Она работает. И то, что пушки на хлеб не намажешь - это мудрость следующих лет. Пока все работает и катится вовсю. Режим жиреет на крови и попытки вскрыть ему жилы ланцетом санкций весьма сомнительны по эффективности.

Кто-нибудь видит у Путина хоть одну причину не воевать дальше? Ему жалко своих мертвых? Да не смешите! Она утонула... и кривая ухмылка на тонких, как черви, губах...

Никого ему не жаль. Чем больше сдохнет, тем меньше хлопот с населением.

Он испугается Трампа? Да неужели? С чего бы ему бояться? У него тысячи боеголовок! Зачем нам мир в котором нет России? В ядерный пепел!

Вы думаете, что данное слово принято держать?

А каких слов и договоров у нас не было с 1991? Каких ещё меморандумов нам не хватало? Да нам была гарантирована нерушимость, неприкосновенность, признание границ и вечная дружба. Всеми участниками балета, со всех сторон. Одни гаранты рвали нас на части, а другие делали вид, что они тут и не стояли.

Нормальная мировая практика. Жаль мы об этом забыли.

Лучшая гарантия мира и взаимоуважения - пару тысяч тактических ракет с ядерными боеголовками у сторон, которые собизаюся взаимоуважаться. Иначе... результат на лицо.

Никто никого ни от чего защитить не может. Демократии - это вам не диктатуры. Другое плечо принятия решений.

Что бы там не решали в Вашингтоне, нам на головы падают северно-корейские снаряды и ракеты, летят иранские шахеды с западными микросхемами и китайскими антеннами внутри. Каждую ночь.

Остается верить в мир и мощь союзников. Как в светлое будущее коммунизма - истово и бездумно.

Мир - это когда противник не может и уже не хочет. Мир - это когда он двумя руками держит кишки, выпадающие из вспоротого брюха.

А иначе - это не мир. Это кратковременная имитация.

15% вероятности временного перемирия. Больше дать не могу, к сожалению. Не вижу ни желания у врага, ни возможностей у союзников.

Увы.