Мирное соглашение между Украиной и РФ 'будет трудно переварить', но страны далеки от нее, – глава МИД Турции

В министерстве иностранных дел Турции заявили, что поддерживают усилия американского президента Дональда Трампа и его администрации по прекращению огня в войне, которую Россия ведет против Украины. В то же время, Киев и Москва остаются "немного далекими" от достижения соглашения.

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Об этом сказал глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью агентству Reuters в пятницу, 4 апреля, в кулуарах заседания министров иностранных дел стран НАТО. По его словам, любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ будет "трудно переварить", но оно все равно будет лучше, чем продолжение разрушений и гибели людей.

"Будет крайне тяжело переварить любое предложение. Но когда мы рассматриваем другой вариант, предусматривающий больше смертей и разрушений, я думаю, что независимо от условий, которые мы имеем... это будет разумнее", – отметил Фидан.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп "наконец-то придерживается плана остановить войну".

Отвечая на вопрос о потенциальных гарантиях безопасности для Украины, Фидан сказал, что Европа не может предоставить их сама без поддержки США, но добавил, что нужен сдерживающий фактор, чтобы боевые действия не возобновились.

"Прилагаются огромные усилия, чтобы заставить американскую сторону снова приобщиться к поддержке безопасности Украины", – сказал он, имея в виду недавние переговоры между европейскими государствами.

Глава МИД Турции добавил, что "мы должны ожидать", что все стороны, включая Россию, будут выполнять любое окончательное соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что поддерживает его "мирные инициативы" по войне России против Украины. По его словам, война должна завершиться справедливым и продолжительным миром.

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