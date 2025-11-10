"Мир через победу": Залужный объяснил опасность капитуляции, замаскированной под договоренности с РФ

Украина стремится к миру через победу. И отвергает возможность капитуляции, замаскированной под договоренности с Российской Федерацией.

Об этом бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный написал в статье для издания The New York Post. Он отметил, что справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание РФ за военные преступления и гарантии, что "ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы".

"Что-либо меньше будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира", – отметил дипломат.

Залужный подчеркнул, что Украина будет продолжать борьбу на фронте, а также в политической и дипломатической плоскости для обеспечения справедливости и безопасности.

"Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели. Мир должен быть установлен через победу, а не иллюзию", – подчеркнул Залужный.

В то же время Залужный добавил, что для настоящего мира нужны "время, сила и непоколебимое понимание того, с кем мы имеем дело".

"Украина борется за выживание уже 11 лет. Однако даже сейчас некоторые западные страны призывают нас вести переговоры с теми, кто пришел нас убивать. Они забывают две простые истины", – добавил Залужный.

По его словам, первая истина предполагает, что на кону стоит не только судьба Украины, но и безопасность Европы. Он отметил, что вторая истина заключается в осознании, что любой "мир" с Москвой, который вознаграждает агрессию, является приглашением к новым войнам.

Залужный отметил, что Кремль говорит о переговорах только тогда, когда чувствует давление, и только для того, чтобы выиграть время. И он уверен, что мир на условиях России – "это не мир, а капитуляция".

"Поэтому призывы спешить с заключением всеобъемлющего мирного соглашения являются опасно преждевременными. Настоящего мира нельзя достичь, подписывая документы, пока российские ракеты убивают гражданских", – резюмировал свое мнение Залужный.

Ранее посол Украины в Великобритании заявил, что дипломатия страны-агрессора России базируется на принципах, сформированных еще в советское время. Среди них – коллективная безличность, формализм, неуступчивость и постоянное затягивание переговоров с целью выиграть время. Такие методы являются серьезным вызовом для украинских дипломатов.

OBOZ.UA сообщал, что в Кремле сделали очередное циничное заявление относительно войны в Украине. В частности, там отметили "очевидное" отсутствие доверия между Киевом и Москвой. Также агрессор в очередной раз обвинил украинскую сторону в якобы нежелании урегулирования войны с помощью дипломатии.

