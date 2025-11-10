'Сильный инструмент влияния': Залужный раскрыл методы работы российских дипломатов и указал на вызов для Украины

Дипломатия страны-агрессора России базируется на принципах, сформированных еще в советское время. Среди них – коллективная безличность, формализм, неуступчивость и постоянное затягивание переговоров с целью выиграть время. Такие методы являются серьезным вызовом для украинских дипломатов.

Такие мысли в своей колонке для "Украинской правды" высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Автор отметил, что эти подходы превратились в систему тактических манипуляций, направленных не на поиск компромисса, а на получение односторонних преимуществ.

По словам Залужного, российский МИД, возглавляемый Сергеем Лавровым, сохранил практику, в частности, советского дипломата Андрея Громыко, известного как "мистер Нет". Речь идет о неуступчивости, затягивании переговоров, манипуляции фактами и информационном давлении.

"Это свидетельствует о том, что советское наследие, адаптированное министром МИД РФ, одновременно является сильным инструментом тактического воздействия и стратегическим ограничением для самой России", – добавил дипломат.

Дипломатия России лишь создает иллюзию диалога, превратившись в инструмент информационно-психологической войны. Ее эффективность заключается не в достижении компромисса, а в навязывании собственных интересов. Благодаря таким действиям Москва выигрывает время, чтобы ослаблять международных партнеров.

Вызов для Украины

"Россия, несмотря на изменение глобального контекста, демонстрирует совокупность методов в переговорах, которые абсолютно несовместимы с принципами прозрачности, взаимного доверия и конструктивного диалога", – пишет Залужный.

Автор отмечает, что особенности российской дипломатии опасны, ведь формируют хоть и прогнозируемые, однако негативные сценарии дальнейших действий РФ. Залужный отметил, что для нашей страны это вопрос выживания.

При таких условиях ключевой задачей для Украины является прежде всего понимание специфики работы российской дипломатии, оценка ее влияния на международные переговоры и учет исторического опыта.

Также дипломат отметил важность создания практических рекомендаций для подготовки украинских переговорных групп. Речь идет о разработке возможных сценариев и тактических решений, четком распределении функций между участниками и определении модели поведения в случаях, когда оппонент или готов к договоренностям, или пытается сознательно затянуть процесс.

По словам Залужного, решающее значение сейчас имеет не столько содержание переговоров, сколько их тактика – способ ведения диалога, обмена аргументами и реагирования на давление. Именно это формирует имидж Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле сделали очередное циничное заявление относительно войны в Украине. В частности, там отметили "очевидное" отсутствие доверия между Киевом и Москвой. Также агрессор в очередной раз обвинил украинскую сторону в якобы нежелании урегулирования войны с помощью дипломатии.

