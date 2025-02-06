1. Не стоит верить социологам. И не только потому, что они почти всегда выполняют заказ. Главная причина — мягко говоря, неполная откровенность опрашиваемых.

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Лучший пример — президентские выборы-2016 и -2024 в Соединённых Штатах. По опросам Трамп оба раза должен был проиграть, но в действительности оба раза победил. И даже в 2020-м, когда он действительно проиграл, его поражение было вовсе не таким разгромным, как это предрекали накануне.

Причина в известной степени заключается в том, что СМИ, которые в США почти полностью принадлежат демократам, создали в общественном сознании тождественность понятий "голосующий за Трампа" и "лох", — а потом все удивлялись, почему же избиратели были не всегда искренни!

Аналогично тех, кто в Украине соглашается на мир без мгновенного возвращения территорий (навязанное клише — "трусливый предатель"), значительно больше, чем может показаться, а требующих войны до полной победы — наоборот, не так много, просто они крикливее и активнее, особенно в Сети.

Так что тезис "народ не даст согласия на мир без возвращения территорий" это спровоцированная в обществе манипуляция.

Кроме того, и те, кто пугает: "Выйдем на протесты!", и те, кто этим манипулирует, прекрасно знают, что никто никуда не выйдет, ведь на фронт они не пошли, а смелы только на диванах, особенно за рубежом. Идти в армию мешают здоровье, возраст, пол, "здесь я нужен больше", "на мне социальная ответственность за рабочие места" и так далее, а пойти протестовать на Банковую — это всё уже не мешает?! И в эту "решимость" кто-то верит?

Таким образом, это ещё и откровенная ложь, наглый блеф.

Есть, правда, такой анекдот. У психически больного спросили: Вы Наполеон? — он ответил: Нет!; но детектор лжи показал, что он врёт. Из этого, безусловно, не следует, что он и в самом деле Наполеон, а вытекает лишь то, что он так думает.

То есть блефовал-блефовал, пока сам в собственный блеф не поверил, — есть и такие. Эти тоже никуда не пойдут, максимум — что-то храбро где-то анонимно напишут.

Больше того: даже на выборах их оппозиционность не даст о себе знать: украинцы на выборах голосуют не за прошлое, а за будущее. Как пишет Павел Казарин (завидую точности высказывания!), у нас голосуют за тех, кто предлагает путь к счастью не пешком, а через телепорт. То есть былые достижения/прегрешения здесь вообще ни при чём.

Не нужно обращать внимания на кошку, которой нет, а есть только мяуканье: да, мяв есть, а кошки нет, ибо это Украина.

2. Давно хотел написать, как я для себя определяю интерес читателей к тому или другому моему материалу. Для этого я изобрёл такую формулу:

И=П:1000+(Л+Д):10+Ф,

где:

И — интерес,

П — количество просмотров,

Л+Д — суммарное количество лайков и дизлайков,

Ф — количество перепостов на фейсбуки.

Например, по состоянию на 6 утра 6 февраля мой недавний материал "Что на самом деле сказал Келлог…" от 2 февраля набрал по этой формуле:

33,7+(96+284):10+51=122,7,

а чуть более ранний — "Ялта в Индии: есть компромисс…" от 1 февраля — набрал:

29,9+(19+616):10+43=136,4,

то есть у Ялты было меньше и просмотров, и лайков, и перепостов на фб, но она выиграла благодаря значительно большему количеству ДИЗлайков (активно не нравится — это всё равно интересно).

Всем спасибо.