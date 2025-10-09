В Раде поддержали направление подразделений ВСУ в другие государства: что это значит

В четверг, 9 октября, Верховная Рада приняла закон об одобрении указа президента Украины Владимир Зеленского о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства. Решение поддержали 282 народных депутата.

Указом президента, который зарегистрирован на сайте парламента под №14059, предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

Зачем отправлять военных во время войны за границу

В пояснительной записке отмечается, что в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, которая продолжается, и наращиванием врагом усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины.

Что предусматривает указ Зеленского

Согласно документу, подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины могут быть направлены в Великобританию и Турцию до прекращения действия военного положения, а именно:

– в Турцию будет направлен корвет ВМС ВСУ "Гетман Иван Мазепа"(типа Ada) в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

– в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

противоминный корабль "Черкассы" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

(типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью противоминный корабль "Чернигов" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

(типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью противоминный корабль "Мариуполь" (типа Аlkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

(типа Аlkmaar) в составе штатного экипажа численностью противоминный корабль "Мелитополь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

(типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью противоминный корабль "Геническ" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

(типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 215 военнослужащих.

