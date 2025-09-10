'Меня не спровоцировать': Фицо отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал инцидент с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября. Он заявил о важности объективного расследования и определения, кто контролировал дроны.

По словам Фицо, он "не поведется на провокации". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фицо заявил, что нарушение воздушного пространства Польши "является серьезным инцидентом, который может иметь далеко идущие последствия", а затем "чрезвычайно важно объективно определить, было ли это преднамеренным или случайным, и кто контролировал беспилотники".

"Я выражаю свою солидарность с Польшей и предлагаю свое сотрудничество в поиске всех необходимых ответов", – написал он.

Словацкий премьер подчеркнул, что не поддастся на провокации политических игр или атак антиправительственных и антисловацких СМИ.

"Я получаю информацию исключительно из соответствующих источников. Сейчас эти источники позволяют мне занять только вышеупомянутую позицию. Если будет основание, я изменю или дополню свою позицию, строго придерживаясь принципов международного права", – отметил он.

Фицо также напомнил, что нарушение воздушного пространства Польши и способность польских вооруженных сил реагировать на него "является суровым зеркалом" для словацких оппозиционных политиков. По его словам, те бесплатно "передали всю систему противовоздушной обороны Украины без адекватной компенсации".

"Вместо того, чтобы признать свою вину за этот военный саботаж против Словакии, они бегают по СМИ, как безголовые курицы, доказывая, что способны лишь приносить несчастье Словакии", – добавил он.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск добавил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Политик отметил, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в результате массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Володавского повета Люблинского воеводства. Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, который был на территории домовладения.

