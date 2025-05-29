Массированными ударами по Украине Россия демонстрирует полное пренебрежение международными усилиями по завершению войны. Путин и его свита не собираются останавливать войну и готовят новые наступательные операции. Массированные воздушные атаки на украинские города не имеют значительного военного смысла, зато имеют политико-психологическую цель – подорвать моральный дух украинцев, запугать и склонить Киев к капитуляции.

Видео дня

Не прекращая воздушный террор, Россия открыто издевается над попытками запустить реальный процесс мирного урегулирования. Некоторые СМИ начали сообщать об условиях президента Владимира Путина по поводу прекращения войны в Украине. Они вроде бы включают требование, чтобы западные лидеры обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменили часть санкций против России. Путин мол готов к миру, но не любой ценой. Он хочет получить "письменное" обязательство от западных государств не расширять НАТО на восток, что исключает членство в альянсе Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик. Россия также хочет, чтобы Украина была нейтральной, а некоторые западные санкции были сняты, и обеспечена "защита" русскоязычных граждан в Украине.

Путин понимает, что не может достичь мирного соглашения на собственных условиях, однако он пытается показать украинцам и европейцам своими военными победами, что "мир завтра будет ещё более болезненным". Путин теперь вроде бы менее склонен к компромиссам относительно территорий, он хочет, чтобы все четыре региона на востоке Украины, на которые претендует Россия, были полностью под её контролем. По словам источников агентства Reuters в РФ, Путин выразил готовность пойти на частичное урегулирование конфликта, при котором Москва согласится передать часть замороженных за границей российских резервов – а это более 300 млрд долларов – для финансирования послевоенного восстановления Украины. Такой вариант может стать пунктом потенциального мирного соглашения. Однако такой шаг Кремль готов сделать только в обмен на вышеупомянутые политические уступки. Если Запад не согласится на условия России, Кремль планирует продолжить боевые действия, демонстрируя свое военное преимущество.

Возможно, это реакция главы Кремля на заявление президента США Дональда Трампа, что Путин "играется с огнем". Трамп пригрозил "плохими вещами" для России. За последние дни это было уже третье резкое заявление в адрес РФ и лично Путина. Ранее президент США сказал, что с Владимиром Путиным "что-то случилось", после чего он "совсем сошёл с ума", атакуя мирные города и сёла в Украине. Американский президент угрожал "падением России", если она захочет захватить всю Украину. Дмитрий Медведев в ответ на критику главы Кремля со стороны Дональда Трампа заявил об одной действительно плохой вещи – Третьей мировой войне.

Специальный посланник президента США Кит Келлог отреагировал на комментарий заместителя председателя Совета безопасности РФ, назвав его заявление "безрассудным". "Разжигать страх перед Третьей мировой войной - это досадный, безрассудный комментарий Медведева, не отвечающий требованиям мирового государства", - отметил он. Келлог добавил, что президент Дональд Трамп работает над тем, чтобы "остановить эту войну и прекратить убийство". Также он отметил, что США ожидают получения от России обещанного ею "меморандума" о перемирии. Специальный посланник президента США призвал Россию "прекратить огонь сейчас".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров с Украиной. "Пока мы не перешли к стадии перемирия и временного прекращения огня. Сначала нужно согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия", - сказал в свою очередь пресс-секретарь российского диктатора, солгав, что Украина наносит удары по жилым кварталам РФ, тогда как российская сторона. По его мнению, России "навязывают западные площадки" для переговоров. Ранее заявлялось, что ведётся обсуждение нескольких площадок для возможных переговоров с Россией по поводу прекращения войны. Наиболее реалистичны Турция, Ватикан и Швейцария. Однако С.Лавров сразу отверг возможность переговоров в Ватикане, назвав его "слишком католическим".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский 28 мая прибыл с официальным визитом в Берлин, где он провел встречу с канцлером Фридрихом Мерцом. По итогам встречи глава немецкого правительства заявил, что ФРГ будет поддерживать Украину, сколько будет необходимо, а также объявил о начале новой формы военно-промышленного сотрудничества между странами, отметив, что Украина защищает безопасность Европы от "милитарного ревизионизма Москвы". Мерц пообещал, что ФРГ будет финансировать "значительную часть" средств на Starlink в Украине. Также министры обороны обеих стран должны подписать заявление о намерении приобретения дальнобойных систем украинского производства. "Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина сможет в полном объёме себя защищать и также поражать военные цели за территорией Украины. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами", – сказал канцлер. Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил о новых договоренностях о ПВО и ракетах к ПВО.

Во время встречи политики обсуждали поддержку Украины и усилия по прекращению огня. В правительстве канцлера Германии не исключают возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus. Но Берлин не хочет обсуждать этот вопрос публично. Напомним, что Германия является одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи. Берлин предоставил украинской армии танки, артиллерию, боеприпасы, зенитные системы, включая новейшие ЗРК и ракеты к ним, и многое другое вооружение. Германия планирует профинансировать в Украине разработку и серийное производство крылатых ракет с дальностью до 2500 км. Берлин ведёт переговоры о поставках Украине дополнительных систем ПВО IRIS-T и выделит 5 миллиардов евро на оружие, боеприпасы и спутниковую связь для Украины.

В настоящее время на военную помощь Украине Германия уже потратила около €5 млрд (2023 год) и около €1,6 млрд (2022 год). Ещё около 2,9 млрд евро было выделено в первые два года войны на поставки, которые поступят в 2025-2028 годах. Германия продолжит военную поддержку Украины, чтобы страна, которая стала жертвой неспровоцированного нападения, "и сейчас и в будущем могла себя оградить от российской агрессии", – сказал глава немецкого правительства. Заместитель председателя ведущей парламентской фракции ХДС/ХСС Норберт Реттген предложил конфисковать 250 млрд евро российских суверенных активов в ЕС для финансирования восстановления Украины. Он считает, что такие действия не противоречат международному праву, ведь коснутся только государственных средств агрессора, а не частной собственности.

Во время совместной пресс-конференции канцлер Германии заявил, что Киев уже несколько недель готов к немедленному и безусловному прекращению огня, украинская сторона "чётко дала понять: никто не стремится к миру больше, чем Украина". Украина не только готова к прекращению огня, но и к следующему этапу – техническим переговорам с Россией, независимо от места их проведения. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, что "Украина не заинтересована в том, чтобы США вышли из переговорного процесса между Киевом и Москвой".

Кроме того, становится ясно, подчеркнул украинский президент, что Москва постоянно оттягивает процесс достижения договоренности о перемирии, манипулируя местом проведения встречи делегаций и темами для обсуждения. Например, Женева предлагалась в нейтральной Швейцарии, но Кремль настаивает на встрече в Турции, которая является членом НАТО. Видимо, Москва хочет продемонстрировать, что выбор места переговоров это её исключительное право.

Если россияне подготовили свои предложения для Меморандума по рамкам завершения войны, то почему не передают на рассмотрение в Киев, а какой-то текст, который не может считаться официальным, дают некоторым СМИ для распространения. Если украинская делегация будет встречаться с россиянами в Стамбуле, то надо уже обсуждать текст, а не просто его получить и разойтись, и снова ждать нового согласования на время и место очередных переговоров. Очевидно, что Москва не относится серьезно к переговорному процессу и исходит из принципа "либо по-моему, либо никак". Вероятно, что Кремль хочет выдвинуть абсолютно неприемлемые для Киева требования, чтобы потом обвинять украинскую сторону в срыве переговоров. Но диктат наглой позиции РФ, полностью не коррелируемой с нормами и принципами международного права, не может безапелляционно навязываться. США и европейские страны должны помочь Украине реагировать на провокационные шаги российской стороны и принуждать её к достижению справедливого мира.