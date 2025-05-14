Макрон рассказал, каким видит французский 'ядерный зонтик' над странами Европы

Франция в теории может разместить свои самолеты с ядерным оружием на территории других стран Европы, подобно тому, как Соединенные Штаты Америки делятся своим "ядерным зонтиком". Но "окончательное решение всегда будет за президентом Французской Республики, главой Вооруженных сил".

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Об этом в эфире телеканала TF1 во вторник, 14 мая, заявил Эммануэль Макрон. Президент поддержал идею совместного использования французского ядерного сдерживания.

"Учитывая текущую ситуацию, я хотел бы, чтобы мы могли провести учения со всеми партнерами, которые этого хотят, чтобы посмотреть, сможем ли мы продвинуться дальше", – сказал он.

Макрон отметил, что сегодня у США есть ЯО в Бельгии, Германии, Италии и Турции.

"Мы готовы начать эту дискуссию. Я официально определю рамки в ближайшие недели и месяцы, но мы уже начали действовать с оговорками, о которых я упомянул. Франция не будет платить за безопасность других... Это не будет происходить за счет того, что нам нужно для нас самих", – объяснил он.

Кроме того, окончательное решение о запусках будет оставаться за Парижем.

Французский президент подчеркнул: его государство готово к таким обсуждениям лишь потому, что этого требует время.

"Вызов из вызовов для нас: оставаться свободными. Если европейцы хотят оставаться свободными, они должны поставить себя в положение, позволяющее вооружиться, проявить солидарность и сдерживать", – подытожил Макрон.

Как писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп "пробил дыры" в ядерном зонтике НАТО, считают в CNN. Безмятежные годы непоколебимой приверженности Америки защите Европы от РФ миновали, и европейский ядерный арсенал не идет ни в какое сравнение с арсеналом Москвы. Однако более сплоченное ядерное сотрудничество с союзниками было бы мощным стимулом для сдерживания России.

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