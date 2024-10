Экономисты сходятся во мнении, что еще один срок Трампа разрушит экономику США, но прислушаются ли к ним избиратели?

Об этом пишет The Hill, топовый американский политический вебсайт, который предпочитают иным как в Белом доме, так и законодатели. 2 октября на этом сайте вышел обзор Пола Бледсоу (Paul Bledsoe), в котором он собрал мнения ведущих экономистов США об опаснейших намерениях Трампа в этой сфере. Все они сходятся в одном: осуществление этих намерений губительно скажется на американской экономике, финансах, уровне жизни населения и приведет страну к тяжелейшему кризису – и не только страну, но и весь мир!

Но прежде, чем перейти к изложению тезисов статьи, отметим один важный момент: среди женщин экономическая программа Камалы Харрис все более популярна. Ее отрыв от Трампа в этом вопросе значителен – более 10% – и продолжает увеличиваться. Еще более показательно то, что и в вопросе об иммиграции, коронном номере республиканцев, она лидирует с неменьшим отрывом.

Почему это важно? Ну хотя бы потому, что женщин в США больше, чем мужчин, а вопрос абортов, внесенный в избирательные бюллетени многих штатов, повысит их явку на выборы. Заметим к тому же, что уровень образования у женщин выше, чем у мужчин, так что тот факт, что среди них больше сторонниц Харрис, объясняется не только гендерной солидарностью, но и более развитым интеллектом. Об этом и говорит их растущая поддержка экономической программы Харрис. После чего можно перейти к обзору Пола Бледсоу.

Economists agree another Trump term would ruin the US economy — will voters listen?

"В последние недели экономика США получала стабильно хорошие новости. Новые данные показывают, что цены в августе почти не выросли – всего на 0,1%, а годовой уровень инфляции сейчас снизился до 2,2%.

Это позволило Федеральному резерву агрессивно снизить ставки на полпункта в сентябре, и, как ожидается, ФРС снизит ставки еще на полпункта в ноябре. Эти действия приведут к снижению ставок по ипотеке, автокредитам и другим расходам по займам, что принесет огромную пользу потребителям. Они также увеличат инвестиции в бизнес и создадут больше новых рабочих мест.

Фактически, экономика Байдена-Харрис, которая обеспечила рекордный рост рабочих мест в 15,7 миллиона новых рабочих мест менее чем за четыре года, сейчас достигает столь желанной "мягкой посадки" – укрощения инфляции, избежав при этом рецессии и продолжая рост. А зарплаты растут быстрее цен, поэтому рабочие настроены более позитивно по отношению к экономике.

В целом, несмотря на COVID, экономика за последние четыре года показала себя на удивление хорошо. (Кстати, данные Министерства труда США за сентябрь, опубликованные 4 октября, подтверждают отличное состояние экономики. Создано 254 тысячи новых рабочих мест, что почти вдвое выше прогнозов, а безработица остается на рекордно низком за 50 лет уровне! – Ю.К.)

Но радикальный экономический план Дональда Трампа поставит под угрозу весь достигнутый нами прогресс. Бывший президент предлагает непомерные пошлины на импорт товаров и услуг в США, которые вернут высокую инфляцию. Его так называемая Маганомика станет мегакатастрофой для американских потребителей и семей.

Тарифы Трампа – это "экономические предложения, которые могут фактически вызвать инфляцию и ввергнуть вас в рецессию — одновременно", – говорит Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan Asset Management, называя их "идеальной машиной стагфляции".

Даже глубоко консервативное издание National Interest утверждает: "Тарифы Трампа станут катастрофой для Америки, вызвав инфляцию на 20 процентов или более для многих товаров и обременив рядовых потребителей высокими расходами. Консервативный Институт международной экономики Питерсона оценивает, что планы Трампа могут обойтись среднестатистической семье в 2600 долларов в год, причем больше всего пострадают американцы с низким доходом.

Financial Times отмечает, что предложения Трампа похожи на протекционистский Закон о тарифах Смута-Хоули, принятый Конгрессом в 1930-х годах, который помог продлить Великую депрессию. Times называет планы Трампа "отравленной пилюлей для американского народа, экономики США и всего мира".

И Трамп просто продолжает повышать ставки, делая свои тарифы больше и хуже. Теперь он говорит, что они могут составить до 20% по всем направлениям и 60% для Китая; если страны планируют сократить свою зависимость от доллара, они могут быть поражены 100-процентными тарифами "в качестве наказания".

Предложения Трампа также резко увеличат долг США – Бюджетная модель Пенна Уортона пришла к выводу, что его политика добавит 5,8 триллиона долларов дефицита за 10 лет. Неудивительно, что журнал The Economist вторит изданию National Interest, считая, что "тарифные планы Трампа будут катастрофическими для Америки".

Вдобавок ко всему этому Трамп открыто угрожал независимости Федеральной резервной системы, которая является краеугольным камнем мирового экономического лидерства Америки. Экс-президент неоднократно унижал уважаемого председателя ФРС Джерома Пауэлла, задаваясь вопросом, не был ли Пауэлл большим "врагом" Америки, чем китайский лидер Си Цзиньпин.

В целом, "экономисты всех мастей сходятся во мнении, что повестка дня Трампа представляет собой гораздо более радикальное расширение политики, введенной во время его пребывания у власти с 2017 по 2021 год", как отмечает Financial Times.

Вице-президент Харрис выпустила целый ряд подробных и ответственных предложений по экономической политике, включая снижение налогов, в рамках которого бюджетная модель школы Уортона Пенсильванского университета показала, что 95 процентов американцев будут платить более низкие налоги, в то время как самые богатые 5 процентов будут платить больше. Она также предложила 10-кратное увеличение вычетов расходов на стартапы для новых малых предприятий, увеличение налогового кредита на уход за детьми до 6000 долларов в год, строительство 3 миллионов новых домов и арендных квартир за четыре года и снижение цен на рецептурные препараты. Кроме того, Харрис повторила свою поддержку стимулов чистой энергии и мер по борьбе с изменением климата, одновременно выступая против запрета фрекинга.

В отличие от этого, как отметила Харрис в своих недавних дебатах с Трампом, "шестнадцать лауреатов Нобелевской премии описали экономический план [Трампа] как нечто, что увеличит инфляцию и к середине следующего года вызовет рецессию".

В свой первый срок собственная некомпетентность Трампа не позволила ему навязать Америке свои худшие идеи, за исключением его огромного снижения налогов для богатых, что взорвало долг и неравенство США. Но во второй срок у Трампа теперь будет группа фанатиков, которые фактически попытаются навязать его радикальные экономические идеи.

Экономисты всех мастей знают, что экономика Америки будет намного лучше с президентом Камалой Харрис, чем при провальном втором сроке Дональда Трампа. Теперь пришло время и рядовым избирателям это осознать."

О политическом аспекте фрекинга

А теперь коснемся деталей. Фрекинг – так называется технология гидравлического разрыва нефте- или газоносного пласта (hydraulic fracturing или fracking) для интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. Метод позволил США резко нарастить добычу и по нефти выйти на первое место в мире.

Правда, у него есть недостатки, вызывающие протесты и запреты. К примеру, во Франции он запрещен безоговорочно! Во-первых, это опасность попадания технической воды со специальными и далеко не безвредными присадками в водоносные пласты, а оттуда в реки и в источники питьевой воды, что, согласитесь, неприятно. Во-вторых, это землетрясения после его применения.

Поэтому демократы, заботящиеся о сохранности и чистоте окружающей среды, о здоровье будущих поколений, не слишком приветствуют этот метод. И, разумеется, трамписты ставят это им в вину: мол, не думают о благосостоянии нации! А их невежественный фюрер (недаром на его ночном столике в Белом доме лежала книга Гитлера) обещает после прихода к власти отменить все регуляторные ограничения, чтобы бурить нефть тотально, даже в заповедниках.

Даешь нефть по 40 долларов и дешевый бензин для народа! Трампу рукоплещут такие же невежды в США, да и во всем мире, не исключая Украину и включая эксперта Михаила Крутихина. Ширнармассам простительно, но уж ему-то грех не знать простой вещи: примерно такова себестоимость сланцевой нефти в США. Ее добыча растет лишь при ценах выше $60 за баррель, если они ниже, то сланцевики консервируют скважины, что мы не раз уже наблюдали.

Но такова уж тактика предвыборной борьбы. Применяясь к настроениям масс, живущих сегодняшним днем, и трезво оценивая соотечественников (выбрали же они однажды президентом откровенного демагога и сторонника диктатуры Трампа), Харрис вынуждена была пойти на уступки в этом вопросе. Это печально, однако электоральная реальность такова и с ней приходится считаться.