"Любая крылатая ракета сбивается": Олег Катков призвал не ожидать от "Фламинго" больше, чем она может дать

Украинская дальнобойная ракета "Фламинго" выглядит как изделие военного времени – довольно внушительное и большое. Однако следует понимать разницу между полноценными, совершенными крылатыми ракетами, например, как Storm Shadow/SCALP-EG, и этой ракетой, которая объективно является несколько проще и прагматичнее.

Об этом в выпуске OBOZ.TALK сказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Главной сложностью для производства такой большой ракеты, если говорить о комплектующих, является двигатель. В РФ заявили, что внутри "Фламинго" стоит такой двигатель, как на учебно-тренировочном самолете L-39.

"Поэтому есть вопрос, где доставать эти двигатели, и поэтому мы зависим, объективно, от того количества двигателей, которые можем достать для того, чтобы их производить. А относительно того, когда именно увидим массовое производство, то, ну, так или иначе, надо понимать, что для массового производства надо большой заказ. Для большого заказа надо сначала выполнить маленький заказ. А для того, чтобы получить маленький заказ, надо доказать, что эта ракета действительно может летать, поражать цели", – отметил Катков.

Он напомнил, что украинская компания Fire Point, которая производит "Фламинго", уже длительное время выпускает дроны FP-1. Они эффективны в использовании, сейчас это уже массовое изделие. В то же время крылатая ракета – это все же более сложное изделие, чем дальнобойный дрон, отметил Катков.

Какими должны быть цели для "Фламинго"

Главный редактор Defense Express отметил, что сейчас речь идет об испытаниях, подопытной эксплуатации этой ракеты. Она запускается, после чего идет оценка, как она летит, как реагирует на российские средства РЭБ, прорывает ли она российскую систему противовоздушной обороны и какова вероятность такого прорыва.

"Потому что надо понимать, что любая крылатая ракета, будь то "Фламинго", будь то Storm Shadow/SCALP-EG, будь то "Томагавк", сбивается. (5:48) Это не какая-то там супер-ракета-невидимка, которая там из фантастического фильма. Это обычные крылатые ракеты", – сказал Катков.

Украинская ракета не имеет технологии стелс – уменьшения заметности для радаров и других систем обнаружения. Это не является минусом "Фламинго", так как она была разработана за ограниченный период времени в условиях войны.

Сейчас продолжаются ее испытания, поэтому для ударов надо выбирать такие цели, которые находятся в пределах возможности обеспечить объективный контроль – увидеть, как ракета летит, как преодолевает противовоздушную оборону, как реагирует на РЭБ и с какой точностью поражает цель.

"Одним из первых ее использований, которые были известны, и наши неофициальные источники об этом говорили, и спутниковые снимки там несколько даже подтверждали, это, например, атака позиции пограничного отряда ФСБ в пока оккупированном Крыму. Неизвестно, сколько ракет было запущено, цель, объективно, была поражена. Но, конечно же, это не та дальность, о которой говорил разработчик. Но, опять же, это просто дальность, на которой можно увидеть реальность ее точности и использования", – отметил эксперт.

Стоит учитывать, что значительное количество запущенных крылатых ракет может быть сбито и только несколько достигнут цели. Например, когда Украина сбивает российские крылатые ракеты – Х-101, "Калибры", Р-500 – эффективность работы ПВО в среднем составляет 80-90%. Может быть меньше, а может быть и 100%. Поэтому надо отзеркаливать ситуацию.

"Единственный такой момент, в РФ существует такое правило – чем дальше вглубь РФ, тем меньше противовоздушной обороны. То есть если так брать, то есть несколько районов, которые максимально защищены. То есть это, конечно, прифронтовая линия, там большая концентрация средств ПВО.

Москва максимально защищена, просто с исторических времен, Второй мировой войны, и наращивается. То есть, это все известно. Очевидно, "Алабуга", которая также максимально защищена, возможно, некоторые еще районы с концентрацией оборонно-промышленных комплексов. Но есть множество других очень интересных целей, которые требуют и там можно реализовать удар. Но в любом случае надо рассчитывать на то, что далеко не каждая крылатая ракета, независимо от названия, долетит до целей", – подчеркнул Катков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил, что "Фламинго" и "Рута" уже применялись в боевых условиях и дали ощутимые результаты. Они вписываются как элемент комплексных операций – в паре с другими ракетами, дронами и авиацией.

