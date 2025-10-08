Лучшая оценка у 'Европейской солидарности': опрос показал, как украинцы оценивают деятельность фракций в Верховной Раде

Большинство украинцев видят в Верховной Раде как минимум одну фракцию, чью деятельность считают полезной для страны. Согласно последним опросам, самая лучшая репутация среди парламентских фракций у "Европейской солидарности".

Хуже всего украинцы оценили работу "Слуги народа" и ОПЗЖ. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии.

Фавориты украинцев в ВРУ

Социологи задавали украинцам вопрос о том, идет ли деятельность той или иной парламентской фракции в пользу Украины или же препятствует развитию государства. Результаты показали, что респонденты положительно оценивают фракцию "Европейской солидарности". Согласно опросу, 38% украинцев считают, что ее деятельность идет на пользу Украины. При этом противоположное мнение имеют 36% респондентов.

Также достаточно положительно оценили деятельность фракции "Голос". Социология показала, что 33% украинцев считают, что ее деятельность идет на пользу Украины, а 27% считают наоборот. Остальные 40% не смогли определиться со своим мнением.

Полезной деятельность фракции "Батьківщина" считают 25% респондентов. При этом 48% ответили, что деятельность фракции препятствует развитию государства.

Что касается фракции "Слуги народа", то ее деятельность считают полезной 25%, а 52% считают, что работа этой политической силы препятствует развитию государства.

Всего 15% украинцев ответили, что парламентская группа "Платформа за жизнь и мир" приносит польщу Украину, в то время как 43% придерживаются противоположной точки зрения.

Украинцы доверяют парламенту

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий заявил, что большинство украинцев видят в парламенте хотя бы одну фракцию, чью деятельность считают полезной для страны. По его словам, этот показатель даже немного вырос по сравнению с концом 2024 года. В целом большинство респондентов – 59% – положительно оценивают деятельность хотя бы одной фракции из перечня. Социологи отмечают, что в феврале 2025 года таких было 59%, в декабре 2024 года – 55%.

Грушецкий подчеркнул, что большинство видят в нынешнем составе Верховной Рады достойных людей, стоящих доверия. Социолог заявил, что это один из предохранителей против делегитимизации самой идеи парламентаризма в Украине.

