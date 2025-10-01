Сколько украинцев считают недостаточной подготовку государства к полномасштабному вторжению: результаты опроса
Подготовку государства к полномасштабной войне, которую Россия начала 24 февраля 2022 года, подавляющее большинство украинцев считает недостаточной. Только 2% граждан придерживаются мнения, что Украина сделала все, что могла, перед вторжением оккупантов.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии. Исследование проводилось 19-28 сентября методом телефонных интервью на подконтрольной территории. Всего было опрошено 1029 респондентов. Погрешность, как заявляется на сайте КМИС, не превышает 4,1%.
Что показал опрос общественного мнения
У людей спрашивали, достаточно или недостаточно сделала Украина в последние месяцы перед большой войной (когда разведки уже публично предупреждали о возможном нападении), чтобы за это время подготовиться.
В целом 81% опрошенных считают, что государство не осуществило достаточной подготовки:
- 44% – ответили, что абсолютно недостаточно;
- 36% – скорее недостаточно, хотя кое-что все-таки сделало;
- 14% – скорее достаточно, хотя были некоторые просчеты;
- 2% – полностью недостаточно;
- 2% – трудно сказать.
В КМИС добавили, что ответы были практически аналогичными во всех регионах страны:
Причины недостаточной готовности к вторжению
Респондентам, которые заявили, что Украина сделала скорее или совсем недостаточно для подготовки, задавался дополнительный вопрос о возможных, по их мнению, причинах.
Однозначного консенсуса относительно этих причин нет, отметили социологи:
- 46% – говорили о том, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия;
- 35% – что само население не верило и не готовилось;
- 21% – что Россия обладала слишком большими ресурсами;
- 17% – указывали на значительное влияние пророссийских сил и агентов;
- 15% – что военное командование не смогло приложить должных усилий;
- 15% – что поддержка Запада не была достаточной;
- 14% – что за этот период объективно невозможно подготовиться и все учесть;
- 3% – ответили "другое" или не определились с вариантом.
Во всех регионах респонденты чаще всего говорили о недостаточных усилиях со стороны политической власти (причем с востока на запад эта доля росла) и о том, что само население не верило в широкомасштабное российское нападение.
