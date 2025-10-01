Сколько украинцев считают недостаточной подготовку государства к полномасштабному вторжению: результаты опроса

Подготовку государства к полномасштабной войне, которую Россия начала 24 февраля 2022 года, подавляющее большинство украинцев считает недостаточной. Только 2% граждан придерживаются мнения, что Украина сделала все, что могла, перед вторжением оккупантов.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии. Исследование проводилось 19-28 сентября методом телефонных интервью на подконтрольной территории. Всего было опрошено 1029 респондентов. Погрешность, как заявляется на сайте КМИС, не превышает 4,1%.

Что показал опрос общественного мнения

У людей спрашивали, достаточно или недостаточно сделала Украина в последние месяцы перед большой войной (когда разведки уже публично предупреждали о возможном нападении), чтобы за это время подготовиться.

В целом 81% опрошенных считают, что государство не осуществило достаточной подготовки:

44% – ответили, что абсолютно недостаточно;

– ответили, что абсолютно недостаточно; 36% – скорее недостаточно, хотя кое-что все-таки сделало;

– скорее недостаточно, хотя кое-что все-таки сделало; 14% – скорее достаточно, хотя были некоторые просчеты;

– скорее достаточно, хотя были некоторые просчеты; 2% – полностью недостаточно;

– полностью недостаточно; 2% – трудно сказать.

В КМИС добавили, что ответы были практически аналогичными во всех регионах страны:

Причины недостаточной готовности к вторжению

Респондентам, которые заявили, что Украина сделала скорее или совсем недостаточно для подготовки, задавался дополнительный вопрос о возможных, по их мнению, причинах.

Однозначного консенсуса относительно этих причин нет, отметили социологи:

46% – говорили о том, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия;

– говорили о том, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия; 35% – что само население не верило и не готовилось;

– что само население не верило и не готовилось; 21% – что Россия обладала слишком большими ресурсами;

– что Россия обладала слишком большими ресурсами; 17% – указывали на значительное влияние пророссийских сил и агентов;

– указывали на значительное влияние пророссийских сил и агентов; 15% – что военное командование не смогло приложить должных усилий;

– что военное командование не смогло приложить должных усилий; 15% – что поддержка Запада не была достаточной;

– что поддержка Запада не была достаточной; 14% – что за этот период объективно невозможно подготовиться и все учесть;

– что за этот период объективно невозможно подготовиться и все учесть; 3% – ответили "другое" или не определились с вариантом.

Во всех регионах респонденты чаще всего говорили о недостаточных усилиях со стороны политической власти (причем с востока на запад эта доля росла) и о том, что само население не верило в широкомасштабное российское нападение.

Как писал OBOZ.UA, ранее социсследование SOCIS показало, что самую высокую поддержку на потенциальных выборах президента, если бы таковые состоялись в ближайшее время, получили бы Владимир Зеленский, действующий президент Украины, и Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, ныне чрезвычайный и полномочный посол в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Если бы эти кандидаты соревновались во втором туре, победу мог бы получить Залужный.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!