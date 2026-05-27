Ломако на заседании ВСК ВР обвинил ОП в попытках контролировать Чернигов

Самоуправление в Чернигове сознательно уничтожали из-за попыток Офиса президента контролировать город.

Об этом заявил бывший и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако на заседании парламентской ВСК, которое состоялось под председательством нардепа Алексея Гончаренко. Сообщает 49000.

Ломако отметил: фактически Офис президента во главе с Ермаком (сейчас под судом за коррупцию) пытался перехватить власть и контроль за прифронтовым городом, при этом игнорировались потребности общества и жителей.

Чернигов в первые, самые сложные месяцы большой войны был во вражеской осаде, из города выехало несколько сотен тысяч жителей, поэтому восстановить нормальную жизнь было крайне сложной задачей, подчеркнул Александр Ломако. При этом Офис президента, несмотря на сложнейшее положение, не помогал, а разрушал местное самоуправление. Делалось все, чтобы сделать невозможным работу действующей городской власти, которая политически не была провластной: на местных выборах-2020 правящая партия "Слуга народа" получила всего 4 места из 42 в городском совете Чернигова, что явно не устраивало ОП.

Как известно, в декабре 2022 года решением суда мэр Чернигова Владислав Атрошенко был отстранен от должности, его функции выполнял секретарь горсовета. Местное самоуправление вполне работало, однако Офис президента добился назначения военной администрации в Чернигове. Это, по мнению Александра Ломако, лишь навредило городу. Поставленный из столицы глава военной администрации не подписывал документы, от которых зависела жизнедеятельность города, требуя сменить секретаря горсовета. Вследствие этого власти города не могли финансировать больницы, образование, системы альтернативного отопления и энергообеспечения, были лишены возможности помогать ВСУ и тому подобное.

Кроме того, после инициированного центральной властью изъятия НДФЛ у громад собственных средств у Чернигова практически не осталось, отметил Александр Ломако, поэтому город должен был рассчитывать на помощь иностранных партнеров, привлекать у доноров ресурсы на восстановление города, здравоохранение, сферу образования и тому подобное.

Офис президента, который в то время возглавлял Андрей Ермак (ушел с должности осенью 2025 года, сейчас получил подозрение от НАБУ по делу о коррупции), системно игнорировал Чернигов, отметил Александр Ломако. Так, представители власти города не могли участвовать в работе Ассоциации органов местного самоуправления, которую возглавлял Ермак.

Во время полномасштабного вторжения никакого диалога, приглашения на разговор не было, отметил экс-секретарь горсовета Чернигова. Также городское самоуправление постоянно обходили чиновники правительства Дениса Шмыгаля – например, они приезжали в Чернигов и проводили встречи без представителей местной власти.

"Это была такая политика не один год – игнорировали и делали вид, что городской власти не существует", – отметил Александр Ломако. В конце концов из-за давления и невозможности работать секретарь горсовета вынужден был уйти с должности.

Заявления экс-секретаря горсовета Чернигова требуют реакции и расследования – почему из-за попытки экс-главы ОП взять под контроль власть в городе имело место пренебрежение интересов общества и горожан.

Печальный опыт Чернигова демонстрирует: попытки Офиса президента и его бывшего руководителя "ломать через колено" местное самоуправление, в частности – нивелируя роль избранных городских голов и вводя военные администрации, крайне негативно влияют на жизнь общин и жителей. Ни один город в стране в такой ситуации не может чувствовать себя спокойно. Потому что несмотря на то, как голосовали жители, их волеизъявление может быть проигнорировано, а нормальная жизнь и развитие общин оказаться под угрозой из-за политических игр столичных руководителей и амбиций "слуг народа".

Как известно, осенью 2025 года произошло переформатирование власти в Одессе – избранный городской голова Труханов был лишен гражданства и отстранен от должности.

При этом сам Геннадий Труханов на заседании парламентской ВСК под председательством нардепа Гончаренко отмечал, что за операцией с лишением гражданства может стоять экс-глава ОП Андрей Ермак. Также Труханов отмечал, что все заявления о якобы наличии у него "паспорта рф" не соответствуют действительности, следовательно, основания для лишения гражданства, по его мнению, отсутствуют.