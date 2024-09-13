Блог | Лишь в 2025 году станет известно, дадут ли США победить Украине
Прошли два года и двести один день войны. Судя по сегодняшним картам ISW, ситуация на фронте становится все хуже. С южного фланга Покровского выступа россияне практически уже вытеснили все украинские войска и теперь этот выступ выглядит не как длинная кишка, а как аккуратный треугольник, то есть по всем правилам военной науки.
Кроме этого россияне возобновили наступление на Часов Яр. На картах хорошо виден новый отвоеванный ими участок севернее города.
Да и на Курском направлении волшебная карета стремительно превращается в тыкву: россияне начинают наступление по всему фронту, и в районе Коренево, и в районе Суджи. Особенно это заметно там, где еще недавно ВСУ собирались окружить россиян в Глушковском районе. Теперь это уже невозможно, поскольку ВСУ отступили и группировка российских войск на южном берегу Сейма деблокирована.
Тем временем завтра в Белом Доме Джо Байден встречается с новым британским премьером Киром Стармером. Пишут, что единственный вопрос, который будет обсуждаться на этой встрече - это разрешение Украине бить американским и британским оружием по целям на территории России.
The New York Times пишет, что Байден почти согласился с тем, чтобы дать такое разрешение при условии, что оружие не будет американским. Похоже, что Стармер именно за этим разрешением и приезжает в Вашингтон.
Газете особо подчеркивает, что формально такого разрешение Великобритании не требуется, а вот неформально - британскому премьеру все же хочется согласования со стороны "Старшего брата". Как все же НАТО похоже на старый, добрый Варшавский Договор…
Разрешения использовать в таких целях американские ракеты (пока речь идет только об ATACMS) Байден давать не склонен. Впрочем, если это решение не будет принято завтра, то у Зеленского есть еще одна (последняя) попытка сделать это в конце сентября в Нью-Йорке. Если конечно у него до этого дойдут руки: ведь встречаться с Байденом он будет для презентации "плана победы".
Если же и там оно не будет принято, то тогда его нужно будет ждать уже от нового президента. Правда, в случае победы Трампа, предполагается совсем другой сценарий: принуждение к миру. А вот если победит Харрис…
Давеча газета Washingt Post oпубликовала колонку своего обозревателя Дэвида Игнатиуса, в которой он, после бесед с анонимными источниками в Пентагоне и администарции Байдена пишет, что Камала Харрис с осени 2021 года полностью была посвящена во все ньюансы событий вокруг Украины. Она активно участвовала во всех обсуждениях и политика США по отношению к войне России с Украиной вырабатывалась при ее непосредственном участии.
Таким образом нынешняя стратегия США: помогать Украине, но ни в коем случае не быть втянутыми в эту войну - в случае победы Харрис останется неизменной.
Все, что мы сейчас видим в плане американской помощи Украине - есть реализация этой стратегии. Эта стратегия позволяет Украине продолжать сопротивление российской агрессии. Но позволит ли она одержать Украине победу? Это вопрос, на который ответ будет дан, самое раннее, в будущем году.
Слава Украине!🇺🇦
В Израиле все по-прежнему. Он стреляет по своим врагам и на севере, и на юге. Его обвиняют в жестокости, он на эти упреки не реагирует. Приведет ли такая тактика к победе Израиля над врагами? Позволит ли она спасти заложников? Как бы так не вышло, что и заложников убьют и победы не будет… Поди знай… Хорошо бы ошибиться…