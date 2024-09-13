Прошли два года и двести один день войны. Судя по сегодняшним картам ISW, ситуация на фронте становится все хуже. С южного фланга Покровского выступа россияне практически уже вытеснили все украинские войска и теперь этот выступ выглядит не как длинная кишка, а как аккуратный треугольник, то есть по всем правилам военной науки.

Видео дня

Кроме этого россияне возобновили наступление на Часов Яр. На картах хорошо виден новый отвоеванный ими участок севернее города.

Да и на Курском направлении волшебная карета стремительно превращается в тыкву: россияне начинают наступление по всему фронту, и в районе Коренево, и в районе Суджи. Особенно это заметно там, где еще недавно ВСУ собирались окружить россиян в Глушковском районе. Теперь это уже невозможно, поскольку ВСУ отступили и группировка российских войск на южном берегу Сейма деблокирована.

Тем временем завтра в Белом Доме Джо Байден встречается с новым британским премьером Киром Стармером. Пишут, что единственный вопрос, который будет обсуждаться на этой встрече - это разрешение Украине бить американским и британским оружием по целям на территории России.

The New York Times пишет, что Байден почти согласился с тем, чтобы дать такое разрешение при условии, что оружие не будет американским. Похоже, что Стармер именно за этим разрешением и приезжает в Вашингтон.

Газете особо подчеркивает, что формально такого разрешение Великобритании не требуется, а вот неформально - британскому премьеру все же хочется согласования со стороны "Старшего брата". Как все же НАТО похоже на старый, добрый Варшавский Договор…

Разрешения использовать в таких целях американские ракеты (пока речь идет только об ATACMS) Байден давать не склонен. Впрочем, если это решение не будет принято завтра, то у Зеленского есть еще одна (последняя) попытка сделать это в конце сентября в Нью-Йорке. Если конечно у него до этого дойдут руки: ведь встречаться с Байденом он будет для презентации "плана победы".

Если же и там оно не будет принято, то тогда его нужно будет ждать уже от нового президента. Правда, в случае победы Трампа, предполагается совсем другой сценарий: принуждение к миру. А вот если победит Харрис…

Давеча газета Washingt Post oпубликовала колонку своего обозревателя Дэвида Игнатиуса, в которой он, после бесед с анонимными источниками в Пентагоне и администарции Байдена пишет, что Камала Харрис с осени 2021 года полностью была посвящена во все ньюансы событий вокруг Украины. Она активно участвовала во всех обсуждениях и политика США по отношению к войне России с Украиной вырабатывалась при ее непосредственном участии.

Таким образом нынешняя стратегия США: помогать Украине, но ни в коем случае не быть втянутыми в эту войну - в случае победы Харрис останется неизменной.

Все, что мы сейчас видим в плане американской помощи Украине - есть реализация этой стратегии. Эта стратегия позволяет Украине продолжать сопротивление российской агрессии. Но позволит ли она одержать Украине победу? Это вопрос, на который ответ будет дан, самое раннее, в будущем году.

Слава Украине!🇺🇦

В Израиле все по-прежнему. Он стреляет по своим врагам и на севере, и на юге. Его обвиняют в жестокости, он на эти упреки не реагирует. Приведет ли такая тактика к победе Израиля над врагами? Позволит ли она спасти заложников? Как бы так не вышло, что и заложников убьют и победы не будет… Поди знай… Хорошо бы ошибиться…