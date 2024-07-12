Как сообщает американское издание The Hill (рупор, кстати, скорее демократов, чем республиканцев), лидеры стран НАТО в частном порядке высказывали спикеру Палаты представителей Джонсону свою обеспокоенность по поводу [не]способности Байдена руководить Соединёнными Штатами.

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Джонсон подытожил, что слабая Америка это плохо для всего мира, и, судя, по контексту, речь шла не только о таких странах НАТО, как Венгрия, Словакия или Турция.

Это был сознательный сигнал европейцев (а может, и Канады) Трампу: мол, ждём и надеемся; иначе — если бы лидеры имели в виду лишь необходимость срочной замены кандидата от демократов — вряд ли бы они всё это рассказывали именно республиканцу Джонсону.

Такая себе предварительная присяга на верность будущему (он же — прошлый) президенту при живом и пока ещё действующем нынешнем. Все напуганы и обещают слушаться.