'Кто-то что-то подпишет': Ким озвучил неожиданный прогноз относительно сроков завершения войны в Украине

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что в промежутке от двух месяцев до года российско-украинская война завершится. Чиновник добавляет, что мира достигнут дипломатическим путем.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком". По его словам, для этого не обязательно подписывать документы с договоренностями, достаточно лишь прекратить огонь.

Глава Николаевской области отметил, что любой военный конфликт в большинстве случаев завершается документом – соглашением или актом капитуляции:

"В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то что-то подпишет", – отметил он.

Ким также подчеркнул, что завершить боевые действия можно и без таких документов. По его словам,"можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать".

Также он высказал собственное видение возможных сроков окончания войны. По его прогнозу, это может произойти в течение ближайших двух месяцев, или же в течение года.

Напомним, бывший глава МИД Дмитрий Кулеба очертил два возможных сценария завершения войны, которые кардинально отличаются друг от друга. Первый предусматривает принятие нынешних границ с потерей части оккупированных областей и сосредоточение на развитии мощного государства. Второй – длительная стратегическая подготовка к возвращению оккупированных земель, как дипломатическим, так и военным путем.

Также OBOZ.UA сообщал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поделился своим видением того, как может завершиться война в Украине. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не исчерпает свои ресурсы, напоминая сценарий Первой мировой войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!