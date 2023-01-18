Кто будет исполнять обязанности главы МВД: в Раде ответили

Временно исполнять обязанности министра внутренних дел Украины вместо Дениса Монастырского, погибшего в результате катастрофы в Броварах Киевской области, будет один из его заместителей. За назначение должны проголосовать депутаты Верховной Рады.

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Об этом рассказал глава парламентского Комитета по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас в эфире телемарафона UA Разом. Он указал, что кандидат на эти полномочия будет известен позже.

"За нового главу МВД должна проголосовать Верховная Рада после того, как наш комитет Рады по правоохранительной деятельности согласует кандидатуру", – подчеркнул политик.

Напомним, что утром 18 января у детского сада в Броварах упал вертолет с главами МВД в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. На месте происшествия работают все службы, среди жертв и пострадавших есть и дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководители украинского МВД летели через Бровары в командировку. Министр Денис Монастырский вместе с другими главами ведомства намеревался посетить одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия.