Российская пропаганда в своих намерениях обосновать нападение на Украину постоянно использует псевдоисторические факты. Сценариев есть несколько. Иногда Путин транслирует чепуху, что россияне и украинцы один народ.

В свою очередь, это показывает полные незнания главы Кремля этногенеза собственного народа, который имеет мощные финно-угорские корни, в отличие от украинцев, которые являются прямыми потомками первых славян. Украинцы формировались как нация на территориях, которые были прародиной для большинства славянских народов, но не россиян, которые исторические славянские корни несут в большинстве от поляков.

Порой случается и то, что российский президент выступает с утверждениями, что Украину создал Ленин или Сталин. При этом он забывает, что как раз большевики уничтожили восстановленную украинскую государственность в форме Украинской Народной Республики в 1921 г. Однако одним из главных столбов всей московской пропаганды является утверждение, вроде бы историческом российском Крыме. На основе исторического права Кремль хочет объяснить свое военное вторжение на украинский полуостров. Это полностью ложная кремлёвская мифологема, которую следует рассмотреть по существу.

Первым населением Крыма, известным под названием первых письменных источников, а не только археологических исследований, были племена киммерийцев (12 в. до н.э.). Это были скотоводческие племена ираноязычного происхождения, прибывшие из дальних азиатских степей. В середине 7 века до нашей эры. е. большинство киммерийцев было вытеснено другими ираноязычными племенами – скифами, прибывшими из тех же степей, где раньше проживали собственно киммерийцы.

Также к привлекательным бухтам полуострова в 6 в. до н. е. начинают прибывать греческие колонисты, которые основывают на территории Крыма свои первые поселения: Пантикапей (Керчь), Керкенитида (Евпатория), Феодосия и несколько других. Через один век появился и Херсонес (Севастополь), и именно ему и Пантикапею суждено было стать крупными центрами греков в Крыму. Параллельно в 1 тысячелетии до н. е. в предгорном и горном Крыму, а также на южном побережье полуострова, появляются племена тавров, прибывших через Керченский пролив со смежных территорий предгорья западного Кавказа. Скифское государство в Крыму существовало до второй половины 3 в. н. э. Тогда его столицей был Неаполь Скифский (Симферополь), однако оно было уничтожено прибывшими германскими племенами готов из Скандинавии, появившимися в Крыму в начале 3-го века в период великого переселения народов.

Во времена римского владычества Крым пережил экономический подъем. В то время в Крыму появляются первые христиане. В частности, сюда был сослан и здесь умер мученической смертью 4-й Папа Римский Климент I (101 год н.э). В конце 4 в. н.е. готов с севера Крыма вытесняют тюркоязычные гунны, которые являются выходцами из степей центральной Азии, хотя сами гунны покинули полуостров и продолжили поход в центральную Европу. А часть готского населения отступила в глубину полуострова и поселилась в юго-западной части горного Крыма. Среди них была успешна проповедь христианства, поэтому в конце 4 в. они обретают своего епископа.

Учреждается Готская епархия, которая подчинялась Константинополю. В 5 в. государство гуннов с центром на среднем Дунае приходит в упадок, и часть их племен снова находит убежище в степном Крыму. В конце 6 в. степной Крым был присоединен к Западному тюркскому каганату. Вторжение войска тюрок в Крым сужает зону влияния Византии только вокруг Херсонеса. Через столетие Крым подпадает под власть Хазарского каганата. Хазары надолго закрепились здесь. Они составили этническую основу крымского народа – караимов. В 10 в. Хазарский каганат приходит в упадок после поражения от войск Великого Киевского князя Святослава.

Киев создает Тмутараканское княжество на побережье Керченского пролива, которое 120 лет контролировало проход судов из Чёрного в Азовское море и имело в своем составе восточный Крым. В 9 в. в Крым ненадолго заходят венгерские племена, которые затем мигрируют на запад в дунайские степи. Затем на полуострове появляются тюркоязычные племена печенегов, прибывшие из Центральной Азии. Новым сильным кочевым народом после них стали половцы, или тюркоязычные кипчаки, завоевавшие Крым в 11 в. Они покорили большую часть Крыма более чем на два столетия, пока в Крыму не появились монголо-татары. Половцы стали главным народом, из которого в будущем в результате этногенеза сформировались крымские татары.

В 9 в. укрепляется Киевское государство, расширяются его границы, возникают торговые и военные отношения между Русью и Херсоном (Херсонесом, Севастополем). В 988 г. в Крым прибывает Великий Киевский князь Владимир. Его армия захватила Херсонес. Князь Владимир решил жениться на сестре Византийского императора Анне, а он сам и его войско приняло на полуострове христианство. После этого события связь между Русью и Херсоном (Херсонесом, с 18 в. Севастополем) ещё более углубляется, поскольку многие священники, книги и церковные предметы Великий князь Владимир забрал в Киев именно отсюда. В 12-13 вв. купцы из Киева и Чернигова активно продавали свои товары через торговый порт Сурож (Судак), поскольку Тмутараканское княжество, которое они основали, прекратило своё существование.

В середине 13 в. итальянские государства Венеция и Генуя устанавливают контроль над южным побережьем Крыма при полной доминации генуэзцев, которое они держали до второй половины 15 в., то есть до прихода турок. Владения генуэзцев в Крыму получили название "Генуэзская Газария". В 13 в. крымские готы создали своё государство на территории юго-западного горного Крыма, которое получило название Феодоро. Население Феодоро исповедовало православие. Официальным языком был греческий. В 1475 г. войска Османской империи захватили все земли генуэзцев и государства Феодоро.

Первое появление монголо-татарского войска в Крыму зафиксировано в 1223 г. Через 15 лет они появились снова и подчинили себе весь степной Крым, который стал улусом Золотой орды. Центром крымского юрта стал город Солхат (Старый Крым, давший название всему полуострову). Когда ослабла Золотая орда, то Крымское ханство становится самостоятельным государством. Годом его основания считается 1449. Оно просуществовало до 1783 года, когда российские войска захватили полуостров, а царица Екатерина II издает манифест о присоединении Крыма к России.

С 1783 по 1917 год Крым был в составе Российской империи. В 1918-20 годах на территории полуострова происходила гражданская война. В конце 1920 Крым захватила Красная армия, а в 1921 большевики объявили о создании Крымской автономии в составе советской России. Она просуществовала до осени 1941 года, когда остров захватили войска Вермахта. Немцы хозяйничали на полуострове до 1944 года, когда Крым освободили бойцы Четвёртого Украинского фронта, который в большинстве своем состоял из мобилизованных украинцев.

В мае 1944 г. по приказу Сталина происходит депортация крымских татар из всех своих поселений в Крыму. В бесчеловечных условиях целый народ транспортируют в вагонах для скота в Узбекистан и районы Приуралья. За это время каждый четвёртый депортированный крымский татарин умирает во время изгнания. На места обитания крымских татар, с целью полного изменения этнического состава полуострова, Кремль привозит русское население из отсталых областей РСФСР. Они захватывают дома и имущество крымских татар и становятся большинством населения Крыма. Но учитывая, что прибыли эти люди из других климатических поясов – они оказались совершенно не способны хозяйничать на крымских землях.

Эти территории попадают в полную стагнацию. Когда лидер советских коммунистов Хрущёв посетил Крым, то пришел к выводу, что в составе РСФСР у полуострова нет никаких экономических перспектив. Он выносит этот вопрос на обсуждение в Кремле и находит поддержку среди руководства ЦК КПСС. Были проведены соответствующие конституционные правовые процедуры передачи полуострова в состав Украины. Руководство в Киеве понимало, что Крым придется во многом вытаскивать республиканскими средствами, и Хрущёв пообещал поддержку на общегосударственном уровне в строительстве Крымского канала из Днепра в степную часть Крыма, что вдохнуло новую жизнь в экономическое развитие полуострова.

В феврале 2014 года российские войска стали захватывать украинские государственные объекты на полуострова. Под дулами автоматов через две с половиной недели после оккупации полуострова они организовали псевдо референдум о присоединении к России, который в мире практически никто не признал.

Так что в итоге мы знаем, что дольше всего на полуострове царили скифы – 1000 лет, то есть с середины 7-го ст. до н.э. до конца 3-го ст. н.э. Затем можно считать лидерами по количеству времени доминирования - древних греков, которые имели свои города-государства и Боспорское государство с 6-го ст. до н.э. до 3 ст. н.э., то есть 900 лет. В течение 800 лет были исторические упоминания о таврах, живших в горных районах полуострова. 500 лет на полуострове доминировали киммерийцы. 450 лет значительной частью Крыма владели Рим и Византия. 340 лет полуостров был в составе Крымского ханства, 320 лет южный Крым был в составе Оттоманской империи, 300 лет он был в составе Хазарского каганата. 240 лет в юго-западной части полуострова господствовали готы в рамках своего государства Феодоро и до этого на протяжении 150 лет во всём Крыму с начала 3-го до второй половины 4-й ст. 240 лет в степном Крыму господствовали половцы, а в южном Крыму хозяйничали генуэзцы в течение 230 лет. Почти 200 лет степной Крым контролировали кочевники печенеги. Киев управлял полуостровом 120 лет через Тмутараканское княжество и 60 лет с 1954 по 2014 годы в составе Украины, то есть вместе 180 лет.

И, наконец, Российская империя владела полуостровом с 1783 года по 1917 год, то есть 134 года плюс советская Россия после гражданской войны с 1921 года по 1941 год – это еще 20 лет и после немецкой оккупации с 1944 по 1953 год, то есть ещё 9 лет. Так что с 3200 лет точно известного исторического развития Крымского полуострова Россия им владела только 173 года, это с учётом 10 лет оккупации – 2014-2024 гг. В рамках исторического процесса это очень мало. Это столько, сколько Россия владеет территориями от Забайкалья до Тихого океана, отобранных у Китая. Сейчас в современных китайских учебниках истории эти земли упоминаются как издавна китайские. Пекин не оставил мысль относительно их возвращения в родную гавань, как и Киев, борющийся за вытеснение российских агрессоров с территории украинского полуострова.