'Крым - это Украина': президент ОБСЕ прибыл с визитом в Киев и выступил в Раде

Председатель ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро выступил в Верховной Раде Украины, подчеркнув территориальную целостность государства. Он также выразил поддержку украинцам, которые находятся в Испании и получили убежище или право на проживание.

Видео дня

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Известно, что во время выступления председатель ОБСЕ почтил память Андрея Парубия и заявил: "Я четко заявляю Крым – это Украина".

Президент ОБСЕ отметил, что в Испании 236 тысяч украинцев получили убежище. Еще 326 тысяч – право на проживание. По его информации, около 40 тысяч украинских детей учатся в испанских школах.

Понс Сампьетро подчеркнул важность международной поддержки Украины в современных условиях и отметил необходимость солидарности стран-участниц ОБСЕ.

