'Король выйдет голым': историк Грицак объяснил, почему украинцы сначала поверили Трампу и есть ли у него 'карты'

Доверие украинцев к тем или иным заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа постоянно колеблется, потому что зависит от того, что именно говорит американский лидер. Продолжающаяся в Украине война побуждает наших граждан "искать справедливость даже там, где ее нет" – даже в словах нынешнего американского президента.

Именно поэтому сейчас так мало украинцев, которые до сих пор верят Трампу (если такие вообще есть). Так считает известный украинский историк, преподаватель и публицист Ярослав Грицак. В последнем интервью он объяснил, "какие есть карты" у президента США сейчас.

Что сказал историк

"Когда Трамп делает такие вещи, как скандал в Белом доме, он перестает для украинцев быть сильным умным лидером. Однако как только он возвращается к словесному давлению на Россию, начинается дискуссия, действительно ли он за нас. Кажется, украинцы очень сильно хотят справедливости и ищут там, где ее нет", – сказал он.

Ярослав Грицак напомнил, что когда-то нынешний американский президент обещал завершить войну в Украине, причем сделать это достаточно быстро. Соответственно, "украинцы мир связывали с Трампом".

"Но украинцы связывали мир с Трампом временно, и сейчас, думаю, очень мало людей, которые верят Трампу. Это человеческий фактор, на который очень повлияли 10 лет войны", – подчеркнул публицист.

Ошибка Зеленского и карты Трампа

Напомнив обвинения Трампа в адрес украинского президента Владимира Зеленского в том, что последний якобы "не имеет карт", историк предположил, что вскоре американский и украинский лидеры поменяются местами. Он также отметил, что Зеленский тогда допустил несколько значительных ошибок.

"Я предполагаю, что скоро Трамп не будет иметь карт, потому что его поддержка падает. Поэтому вполне возможно, что король выйдет голым. С другой стороны, впереди еще три года, и если что-то с Трампом произойдет, имеем еще Джей Ди Венса, а это гораздо хуже", – считает Ярослав Грицак.

Что предшествовало

Тема игральных карт из уст Трампа впервые прозвучала 28 февраля, во время первой встречи украинского и американского лидеров. Ярослав Грицак объяснил, в чем тогда была ошибка Владимира Зеленского.

"Прежде всего, надо иметь переводчика, потому что независимо от уровня владения английским это дает время на обдумывание ответов. Во-вторых, Трамп эгоистичен, каждое шоу должно быть его шоу. Зато Зеленский начал воровать у него шоу. Я это понял с первых секунд, когда Трамп начал удивленно смотреть на Зеленского – тот говорит вместо него и больше, чем он. Конечно, моральное преимущество было на стороне Зеленского, но это моральное правило не считается во времена войны", – считает историк.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, президент США "очень хочет" прекращения огня и окончания войны. А встречи с ним, реальные факты, которые предоставляет украинская сторона, дают американскому лидеру более широкое понимание, что россияне ему откровенно врут – Кремль пытается "продать" Трампу не то, что россияне способны сделать.

