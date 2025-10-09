"Америка понимает, что Россия врет": Зеленский объяснил изменение сигналов Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп очень хочет прекращения огня и окончания войны. Встречи гаранта с ним, реальные факты, которые предоставляет украинская сторона, дают американскому лидеру более широкое понимание, что россияне ему откровенно врут.

Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA.

Как Россия врет Америке

Президент отметил, что Кремль пытается "продать" Трампу не то, что россияне способны сделать. В частности, они не в состоянии захватить любой ценой, но очень быстро, восток нашей страны.

"Путину нужно что-то показывать. Он не имеет успеха. Летне-осенняя наступательная операция Российской Федерации – это полный провал, который дорого стоил. Тысячи единиц уничтоженной техники, большое количество потерь. И ни одной из позиций, которую они декларировали, что захватят, не получилось", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, Трамп понимает, что все, что Путин ему "продавал" на Аляске как якобы российские военные возможности, на самом деле не работает. Это значит, что российский диктатор попытался продать ему "некачественные товары". А любого человека оскорбляет, когда ему врут.

"Далее, то, что президент Трамп называл "моя личная уверенность". Он сказал: "Это твоя просто уверенность, и ты просто так уверен, но может быть разное". Но мы видим, что было не "разное". Произошло то, что я ему говорил: русские не возьмут восток, а если они захотят это сделать, то Путину нужно будет похоронить один миллион своих людей. Потому что мы понимали, сколько он уже похоронил, взяв 30% нашего востока с начала полномасштабной войны, и прогнозируем, что ему придется сделать, чтобы попытаться получить весь Донбасс или другие части Украины", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин врал Трампу о том, что якобы хочет мира, так как он лишь увеличивал интенсивность ударов по Украине. Это – ультиматум через массированные атаки, а ультиматумы не проходят, потому что мы хотим справедливого мира. Для него нужен соответствующий диалог, к которому Украина готова.

"И мы к диалогу, который президент Трамп декларировал, к этому формату диалога мы готовы. Готовы на соответствующую встречу. Я не вижу сегодня демонстрации реальной силы русских. Они совершают теракты, убийства гражданских людей, удары об энергетике и железной дороге и тому подобное", – сказал президент.

В качестве примера он привел ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС – станция уже длительное время без электроснабжения и работает на дизеле.

"Сейчас много запросов у Гросси, Макрона. Уиткофф передавал сигналы нашим. Все спрашивают: "Что там на Запорожской атомной станции, что там происходит, какая угроза, может ли быть взрыв?" Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле. А что происходит? С двух сторон: со стороны территории, которую мы контролируем, и с территории, которую мы временно не контролируем, – перебиты линии. Кем они были перебиты с самого начала? Русскими. Они перебили, когда они ее захватывали. Мы же не один раз ремонтировали – люди гибли у нас, потому что они обстреливали ремонтные бригады.

Мы сказали: "Если вы хотите ремонтировать с одной стороны, давайте ремонтировать и с другой". И это справедливо. С обеих сторон, одновременно. Никто не должен стрелять, с обеих сторон. Давайте отремонтируем. Кто же против? Но россияне против, они не дают ремонтировать, они стреляют", – объяснил Зеленский.

Диалог Украины и США

Глава государства рассказал, что Киев благодарен Вашингтону, трек сотрудничества с США продолжается. Диалог происходит на разных уровнях после встречи украинского и американского лидеров.

"На уровне Уиткоффа, Келлога, Бессента, Министерства обороны есть разные связи. И что очень важно – спецслужбы и военные. И не просто общаются спецслужбы и военные, а они приезжают, общаются, имеют диалог. Я думаю, что это важно. И все, кстати, говорят, что несмотря на температуру на улице, у нас теплые отношения на разных уровнях", – сказал президент Украины.

Он также сообщил, что команда во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и уполномоченным по санкционной политике Владиславом Власюком будет в начале следующей недели в США. Темами встреч с американцами будут ПВО, энергетика и санкционные шаги.

"И также переговорный трек. Вопрос замороженных активов со США также будет обсуждаться. Идет подготовка по продолжению работы "коалиции желающих". Мы будем готовить на октябрь-ноябрь соответствующие наши действия, встречи и результаты. Думаю, что важна информация от нашей Службы внешней разведки. Мы считаем, что общего видения относительно войны у Америки и России нет на сегодня. И Америка понимает, что Россия врет. И я думаю, что это важно с точки зрения будущего, помощи наших партнеров нашему государству и трека по окончанию войны", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский рассказал, что российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом предоставил ему ложную информацию относительно войны в Украине. В частности, главарь Кремля демонстрировал американцу карты со "странными схемами" оккупации всего востока Украины и дальше на запад и север, включая оккупацию Киевщины.

