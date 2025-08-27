'Конец войны уже близко': Виткофф заявил, что Россия вынесла на обсуждение 'мирное предложение' по Донетчине

Страна-агрессор Россия вынесла на обсуждение мирное предложение по Донецкой области. Однако, украинская сторона может не согласиться с этой инициативой, несмотря на значительный прогресс.

Видео дня

Об этом заявил спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф в эфире Fox News. В Соединенных Штатах убеждены, что текущий раунд переговоров может стать важным шагом на пути к завершению войны.

Что известно

"Россияне вынесли на обсуждение мирное предложение. Оно касается Донецкой области. Возможно, украинцы не смогут его принять, но никто никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе", – сказал он.

Уиткофф отметил, что именно благодаря активным действиям Трампа и его стремлению остановить войну стороны сегодня находятся на этапе, когда "конец уже близко".

Во время разговора с журналистами спецпредставителю администрации США Стиву Уиткоффу задали вопрос, кто несет большую ответственность за затягивание войны – Россия или Украина. В ответ он отметил: ситуация гораздо сложнее, подчеркнув, что "это две сильные стороны".

По его словам, американский лидер выражал разочарование как действиями Москвы, так и Киева, однако именно он за последние восемь месяцев сделал больше всего для уменьшения противоречий между ними.

Напомним, ранее Уиткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы выразил желание закончить войну против Украины. Об этом он рассказал президенту США Дональду Трампу во время встречи на Аляске. При этом в Вашингтоне верят в обещания Путина.

Как писал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока надеется, что войну России против Украины удастся урегулировать до конца этого года. То же самое касается конфликтов между Ираном и Израилем, а также между последним и ХАМАС.

