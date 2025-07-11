Комитет Сената США одобрил оборонный бюджет с помощью для Украины: о какой сумме идет речь

Комитет по вопросам вооруженных сил Сената Соединенных Штатов одобрил выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год. Речь идет о проекте Закона об ассигнованиях на национальную оборону NDAA, который определяет общий уровень финансирования Вооруженных сил США.

Видео дня

Слушания в комитете состоялись 9 июля в закрытом режиме, поэтому их результаты комитет не обнародовал. В свою очередь Reuters сообщает, что члены профильного комитета Сената 26 голосами против одного одобрили проект NDAA.

Закон об ассигнованиях на национальную оборону США касается различных глобальных вызовов безопасности, включая угрозы со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи. Поэтому предложенный проект NDAA предусматривает финансирование американской армии в размере 925 миллиардов долларов, из которых 878,7 миллиарда долларов планируется передать Пентагону и 35,2 миллиарда долларов – Министерству энергетики (именно последнее контролирует ядерное оружие страны).

Относительно помощи нашей стране – законопроект содержит положение о продлении Инициативы по содействию безопасности Украины до 2028-го года включительно, а ее финансирование предлагается увеличить с $300 миллионов в 2025 финансовом году до $500.

Проект закона пройдет законодательный процесс в ближайшие месяцы, отмечает издание, но намекает, что в финальном проекте NDAA, который только должен быть утвержден Конгрессом, числа могут измениться. Так, нижняя Палата представителей в своей версии проекта NDAA сохранила будущую поддержку Украины на уровне 300 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дональд Трамп вновь выразил разочарование Москвой и анонсировал важное заявление о войне РФ против Украины. Он также заявил, что за все американское вооружение, переданное Киеву, отныне оплатит НАТО.

Отметим: Трамп готовится впервые после возвращения на пост президента направить Украине оружие, используя прямые президентские полномочия. Стоимость первого пакета помощи может составить около 300 млн долларов.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Штаты ищут креативные пути поставок батарей Patriot Украине и работают с союзниками по НАТО. По его словам, у Европы есть эти системы, однако "никто не хочет с ними расставаться", хотя Украина является "приоритетом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!