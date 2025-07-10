Трамп впервые использует президентские полномочия для отправки оружия Украине – Reuters

Президент США Дональд Трамп готовится впервые после возвращения в должность направить Украине оружие, используя прямые президентские полномочия, которыми часто пользовался его предшественник. Его стоимость может составлять около 300 миллионов долларов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим решением. Этот шаг свидетельствует о новом интересе главы государства к защите Украины.

Более чем через три года после российского полномасштабного вторжения команда Трампа определит оружие со складов США для отправки в Украину в соответствии с так называемыми президентскими полномочиями по сокращению военных ресурсов, которые позволяют оперативно предоставлять вооружение союзникам. По словам одного из источников, стоимость будущего пакета может достичь 300 миллионов долларов.

Президентские полномочия по сокращению военных запасов позволяют президенту использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Во вторник Трамп заявил, что США пришлют Украине больше оружия, чтобы помочь стране защититься от усиления российского наступления. Ожидается, что точное решение по вооружению примут на встрече в четверг, 10 июля.

По предварительной информации, в пакет могут войти ракеты Patriot и ракеты средней дальности, однако окончательный перечень еще не утвержден. В случае согласования часть вооружения может оказаться на передовой уже через несколько дней, поскольку оно хранится на складах в Европе.

До этого администрация Трампа ограничивалась передачей вооружений, которые были одобрены еще президентом Джо Байденом – активным сторонником военной поддержки Украины. Однако в этом месяце некоторые из таких критически важных поставок были приостановлены, хотя впоследствии часть из них возобновили.

Позиция Трампа по Украине в прошлом была непоследовательной: иногда он критиковал расходы США и одобрительно отзывался о России, но одновременно делал заявления в поддержку Киева и высказывался критически в отношении Кремля. Нынешний шаг может стать сигналом к изменению его подхода.

Всего в США остаются доступными еще 3,86 миллиарда долларов президентских фондов на помощь Украине. Последний транш, объемом 500 миллионов долларов, был выделен Байденом 9 января.

Наиболее ожидаемыми элементами будущей помощи со стороны Киева являются ракеты-перехватчики Patriot и мобильные артиллерийские системы GMLRS. С 2022 года Конгресс США одобрил почти 175 миллиардов долларов на помощь Украине и союзным государствам за почти 3,5 года с момента полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Конференции URC в Италии Европейский Союз и США объявили о создании специальных фондов для восстановления Украины. ЕС от имени Еврокомиссии запускает Фонд глобальной реконструкции и реновации Украины. А в США президент Дональд Трамп – американский Инвестиционный фонд для восстановления Украины.

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