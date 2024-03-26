Недавно завершились выборы путина президентом России.

Никаких неожиданностей на этих выборах не было и не могло быть. Путину потребовалась легитимизация своей власти на следующие шесть лет. Именно в этом и есть главное политическое содержание этого действа, которое нельзя называть выборами, поскольку в условиях тоталитарного режима выборы, как демократический процесс, просто невозможны.

Далее текст на языке оригинала

Разом з тим, багато хто звернув увагу на те, що так званий виборчий процес кремлівською владою був використаний не для того, щоб переконати виборців голосувати за путіна, а для того щоб переконати виборців у тому, що тільки путін здатний протистояти заходу, який намагається захопити росію. Виборча компанія носила явно мілітариський характер, а кремлівська пропаганда спонукала населення готуватися до мобілізації і неминучої війни.

Путін ще задовго до виборів усвідомив, що зруйнувати антипутінську коаліцію йому не вдалося, більше того, підтримка України у її справедливій війні з путіним значно збільшилась і зараз вже на найвищому рівні розглядається питання про участь військ окремих країн НАТО у спільній боротьбі проти путінської агресії.

Довгий час путін робив головну політичну ставку на Дональда Трампа, як майбутнього президента США з яким він, у разі обрання, швидко розділить сфери впливу росії та США не тільки у Європі, але й у світі. І питання України вирішиться автоматично - Дональд Трамп змусить владу України підписати з путіним капітуляцію. Але, на певному етапі, путін усвідомив, що ще не факт що Дональд Трамп буде обраний президентом США і що навіть у разі його обрання, Трамп дійсно зможе примусити владу України підписати капітуляцію. Путін мабуть зрозумів, що Дональд Трамп, будучи значно рішучим і непередбачуваним, може домовитись з Великим Сі і примусити його - путіна, вивести свої війська з України і повернутись до міжнародновизнаних кордонів. Останні події в США і певні метаморфози, які вже почали відбуватись у зміні політичної позиції Дональда Трампа щодо України і війни яку веде путін, є тому яскравим підтвердженням.

У цій ситуації путін зрозумів, що єдиним оплотом його влади в росії є стах російського населення. Кремлівська пропаганда має величезні можливості так залякати російське населення, що воно буде бачити лише путіна своїм спасителем. Але, якби пропаганда не впливала на населення, якби вона його не залякувала військами НАТО, мобілізація серед російських військовозобов’язаних йшла дуже мляво. Що вже путін не робив і що він вже не говорив з екранів телевізорів разом з своїми пропагандистами - результати були незадовільні.

Путін зрозумів, що пора переходити до виправданих прийомів КГБ-ФСБ, а саме - вчиняти терористичні акти на території росії з великою кількістю жертв. Очевидно, що це тільки початок цих терористичних актів. До речі, путін ще в далекому 2001 році прийшов до влади на фоні таких же терористичних актів, які як багато хто передбачав, сам і організував. Напевно, запустивши здійснення цих терористичних актів на території росії, путін почав реальну підготовку до загальної мобілізації. Тільки загальна мобілізація, введення в країні воєнного стану може забезпечити путіну необмежені людські ресурси, які він зможе поставити під гвинтівку. Тими ресурсами, на які він може розраховувати - путін Україну не переможе. А зважаючи на те, що антипутінська коаліція не тільки не зменшує допомогу Україні, незважаючи на усі його погрози, включаючи і ядерну зброю, а значно збільшує і розширює цю допомогу - путін може і програти цю війну. А програш путіна у війні це його смерть, як царя російського і фізична смерть, як людини. Саме тому, путін почав реальну підготовку до широкомасштабної війни не тільки з Україною, а й з усім західним світом. Для багатьох були абсолютно несподівані заяви деяких соратників путіна про так звану "спеціальну військову операцію".

Так, прес-секретар "президента" РФ Дмитро Пєсков визнав, що його країна перебуває у стані війни з Україною. А постпред Росії в Раді Безпеки ООН Василь Небензя раптом видав, що одна з цілей "СВО" нібито виконана - відбулася "демілітаризація" України. Прес-секретар путіна, його найбільш наближена людина Дмитро Пєсков перестав вдавати, що війна Росії проти України війною насправді не є. Він офіційно заявив, що все давно вийшло за межі "спецоперації". "Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною,"- сказав Пєсков. За словами Пєскова, те, що Росія перебуває у війні, кожен росіянин повинен розуміти для власної "внутрішньої мобілізації". Крім цього, речник Путіна заявив, що Росія не може допустити існування біля її кордонів такої країни, як Україна – причиною цього є бажання повернути окуповані регіони, включаючи Крим.

До цього треба добавити, що Кремль агресивно реагував на будь-які спроби назвати війну війною. Зокрема є тюремні покарання за те, що громадянин відмовився називати агресію в Україні "спецоперацією".

Кремлівський пропагандист Василь Небензя, який є постійним рупором російської пропаганди в ООН, теж заявив, що першочергові цілі країни-агресора в Україні нібито виконані. За його словами, мета "СВО" щодо "демілітаризації" нашої держави начебто здійснена.

Ні для кого немає секретом те, що прес-секретар путіна Песков, чи постійний представник рф в ООН Нєбензя висловлюють лише офіційну позицію Кремля, тобто путіна. Це означає лише те, що питання так званої СВО втрачає своє значення в російській офіційній риториці і замість нього російське населення починають привчати до того, що в Україні йде війна.

Для того, щоб російське населення краще усвідомило що таке - війна і пішли у хід терористичні акти, оскільки події в Бєлгородській та Курській областях росії не дуже вплинули на психологічний стан росіян. Ці події їх не налякали.

Тому путін напередодні головної події у своєму житті, як людини і царя російського - оголошення війни України і західному світу, запустив механізм більш аргументованих дій, які повинні вплинути на психологічний стан майбутніх мобілізованих.

7 травня 2024 року в Кремлі має відбутися інавгурація путіна, тобто царя офіційно посталять на його царський трон. Багато хто розраховував на те, що основні події 2024 року розпочнуться саме після інавгурації, але очевидно путін вирішив їх прискорити. Зараз є актуальним лише одне питання, коли путін офіційно оголосить Україні війну. Після цього буде введено воєнний стан, напевно на усій території рф, і оголошена загальна мобілізація. Давайте спробуємо з’ясувати деякі юридичні підстави для, наприклад введення на території рф воєнного стану. Підставою для його введення є зовнішня агресія.

Зовнішньою агресією, згідно з Федеральним конституційним законом "Про військове становище" може бути визнаний цілий список дій (повні формулювання містяться в тексті закону):

Напад армії іноземної держави на територію Російської Федерації,

військова окупація,

будь-яка анексія території чи її частини;

застосування зброї проти Росії.

Наприклад, обстріл території чи бомбардування; блокада портів чи берегів; напад іноземної армії на російські війська незалежно від місця їхньої дислокації; надання державою своєї території для агресії проти Росії; засилання іноземною державою збройних груп, іррегулярних сил чи найманців.

Військовий стан може бути запроваджено також після формального оголошення Росією війни. Сама процедура цього оголошення у російських законах не прописана. Там лише зазначено умови оголошення стану війни у країні.

Стан війни фактично призводить до запровадження воєнного стану, хоча це різні речі з погляду права - термін "стан війни" має відношення до міждержавних відносин, "військовий стан" - особливий правовий режим усередині держави. У статті 18 закону "Про оборону" говориться, що "стан війни оголошується федеральним законом у разі збройного нападу на Росію іншої держави або групи держав, а також у разі необхідності виконання міжнародних договорів Російської Федерації". Поняття оголошення війни міститься у міжнародному праві. У "Конвенції про відкриття військових дій", прийнятої в Гаазі в 1907 році, йдеться, що військові дії "не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження, яке матиме або форму мотивованого оголошення війни, або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни", після чого держави переходять у "стан війни". Воно має відношення практично до всіх областей держави - суспільного життя, органів влади, економіки, бізнесу, преси, політичного регулювання та інших. Президент та виконавча влада отримають у такій ситуації виняткові повноваження. Можливо припинено діяльність політичних партій; заборонені мітинги, збори та пікети; запроваджено цензуру; обмежено рух людей, включаючи заборону на виїзд із країни, зміну місця проживання; оголошено комендантську годину; у жителів може бути у будь-який момент вилучено майно потреб оборони; заборонено продаж зброї та багато іншого.

До цього треба добавити, що після оголошення війни і введення військового стану путін напевне оголосить про загальну мобілізацію (хоча загальна мобілізація не пов’язана з оголошенням війни чи військового стану), підписати указ про загальну мобілізацію путін може і зараз. Але йому потрібна масована психологічна обробка населення. Не виключено, що російські міста і села перетворяться на набори пропагандистських лозунгів типу – "Священная война", "Родина в опасності", "Родина мать зовет", та інші аналогічного змісту. Уся пропагандистська машина повинна буде змінити свою політико-ідеологічну діяльність і має бути направлена на створення в країні максимально можливого мілітаристкого стану.

Російська державна пропаганда повинна довести російське населення до такого стану, що найкраще, що можуть зробити росіяни - це вмерти за путіна.

Путін може формально оголосити війну Україні, але насправді це буде війна планетарного масштабу.

На мій погляд, єдине, що може утримати путіна від оголошення війни Україні і світу - це Сі Цзіньпін. Тільки Китай може вплинути на путіна і зупинити його від такого божевільного кроку. Китай більше не може займати формально нейтральну позицію, оскільки сумарний запас ядерної зброї, яка є поза арсеналами Китаю, дозволить багаторазово знищити усе живе на планеті, в тому числі і такі нейтральні до війни путіна проти України держави, як Китай, Індія та інші.

Є багато ознак, які вказують на те, що путін може зважитись на оголошення війни Україні і усьому заходу. Будь-яке зволікання лідерів світових держав, може мати трагічні наслідки для усього живого на планеті.

Після так званих виборів путін набагато зміцнив свою владу, яка і так була величезна, зараз його влада - ніким і нічим не обмежена. Він вважає себе не президентом росії, а президентом світу! Ніхто і ніщо не зможе зупинити путіна від будь-яких, навіть відверто божевільних кроків.

Коли путін оголосить війну Україні?

Це питання із площини теоретичних вже перейшло у площину реальних дій!

Єдине, що треба пам’ятати - це буде оголошена війна не Україні, а усьому людству.

Зважаючи на деякі обставини, які відбулися нещодавно і які ще відбудуться, путін може оголосити війну Україні і західному світу не пізніше своєї інавгурації в Кремлі, або під час цієї процедури.