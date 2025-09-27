Я часто вспоминаю историю о Ганди, которую рассказала мне Мридула Гош. Эта история банальна, но глубока. Одна бедная женщина с больным диабетом мальчиком пробивалась сквозь толпу к Ганди, чтобы он запретил мальчику есть конфеты. Только авторитет великого Ганди мог подействовать на ребенка. Но Ганди отказал женщине, и ей с обидой пришлось отойти назад. Женщина спустя дни снова пробилась к Ганди с ребенком и тот посоветовал ему не есть конфеты.

– О, Ґанді ! Чому ти знущався з нас і примусив двічі вистоювати ці великі черги до тебе, чому не порадив йому відразу відмовитися від солодкого? – спитала жінка.

– Мені теж лікарі заборонили солодке. Але я люблю цукерки. І сказати хлопчику їх не їсти міг лише тоді, коли сам знайшов сили від них відмовитися, – відповів Ґанді.

Ця повчальна притча має в собі рецепт нашого порятунку.

Нам самостійно складно подолати росіян. Нам потрібна солідарність, підтримка, емпатія. З цим теж воюють росіяни у Європі. Усі ці підтримувані ними ультраправі й ультраліві партії та політики побудовані на національних егоїзмах і перевазі матеріального над духовним, на поклонінні золотому тільцю іншими словами. Мовляв, навіщо давати гроші цим українцям, або виженімо цих сирійців. Вони часто, беруть у союзники церкви, прикриваються вірою, спотворюючи релігійні вчення, які вчать любити, а не ненавидіти.

Росія все це підтримує, щоб побудувати світ як у них: без демократії, з авторитарним лідером, ненавистю до інших. Бо якщо ненавидить диктатор, то так само має чинити головний піп і навіть прибиральниця. Так чинив Гітлер. Він став для Путіна прикладом.

Які цінності? – кажуть фашистські диктатори. Головне інтереси. Дурна за їхньою оцінкою жінка мала за такою логікою просто заплатити Ґанді гроші, а то й заборонити хлопчику за гроші їсти цукерки. І байдуже, що ними об'їдався. Яка різниця?

І потрібно мати ворога. Для нацистів це були євреї. Зараз для росіян і ультраправих поляків це українці, для правих ізраїльтян – усі палестинці, для лівих європейців – усі ізраїльтяни.

Ось цей цинізм Росія сіє у світі. Через медіа, інтернет, підкупаючи політиків. І їм вдається. У такому світі диктаторів диктатор Путін завжди буду сильнішим від Орбана чи диктатора Лукашенка. Тому мета Путіна привезти до влади у європейських країнах таких Лукашенок. Вони будуть авторитарними методами долати демократію у себе і стоятимуть у черзі за підтримкою до Путіна чи до Сі.

На жаль частково цю спокусливу логіку використовує і влада США. Тому і там і розповідають, яким сильним лідером є брехлива жорстока путінська маріонетка Лукашенко.

Наш порятунок лише у збереженні демократії у Європі та перевазі цінностей над інтересами й правом сили. На цьому другому полі Путін сильніший. Купить і залякає усіх, щоб нас знищити.

Тому потрібно працювати з європейськими суспільствами: поляками, німцями, французами. Можливі перемоги ультраправих у цих країнах, як і в інших найбільша загроза для нас. Ми цього не робимо і не усвідомлюємо. Не канали "Дом" потрібно створювати, а працювати з лідерами громадської думки у країнах, які є нашими союзниками, щоб захистити тих, хто нам допомагає.

І згадаймо Ґанді. Ми повинні самі показувати приклад ефективної демократії, де цінності важливіші від корупції й жалоби влади.

Виборів поки немає. І я не бачу жодного бажання Путіна говорити про мир. Забудьте. Давайте, припинимо цю ганебну боротьбу з НАБУшниками, охоронцями Порошенка, авторитетними військовими з одного боку і з іншого – стирати до крові пальці об клавіатури обзиваючи чинну владу зеленими шмарклями й ненавидячи кожного з правлячої партії. Якщо Зеленський і далі захищатиме корупцію і переслідуватиме політичних опонентів, а деякі з останніх намагатимуться і далі бути найбільшими популістами й боротися з мобілізацією – ми зникнемо як країна.

Поки Збройні сили України рятують нас і Європу, держава має зміцнитися, обʼєднатися, стати прикладом для інших і врятувати Європу від ультраправого і ультралівого популізму.

Цінності важливіші за владу і гроші. Про це ця війна. Солідарність і єдність всередині країни й з союзниками – наша сила.

А почав би я з припинення фінансування краденими грошима російськомовних анонімних телеграм каналів, які під виглядом підтримки Зеленського ділять наше суспільство на замовлення москви.