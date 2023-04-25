Кличко в США обсудит помощь Украине на саммите городов Северной и Южной Америки. Фото

Во вторник, 25 апреля, мэр Киева Виталий Кличко прибыл в США на Саммит городов Северной и Южной Америки. Мероприятие пройдет в Денвере 26-28 апреля.

Видео дня

Об этом Кличко написал в Telegram.

"Такую меру проводят впервые. По инициативе Госдепартамента США и при поддержке USAID. Мэры многих городов западного полушария соберутся ради усиления сотрудничества, обмена опытом в развитии местного самоуправления", - рассказал Кличко.

Мэр сообщил, что сегодня и завтра, 25-26 апреля, он в Вашингтоне обсудит поддержку Украины с сенаторами и конгрессменами, ведущими политическими экспертами и представителями правительства США.