newspaper
img

Кличко в США обсудит помощь Украине на саммите городов Северной и Южной Америки. Фото

Глеб Иванов
Новости политики
1 минута
870
Кличко в США обсудит помощь Украине на саммите городов Северной и Южной Америки. Фото

Во вторник, 25 апреля, мэр Киева Виталий Кличко прибыл в США на Саммит городов Северной и Южной Америки. Мероприятие пройдет в Денвере 26-28 апреля.

Видео дня

Об этом Кличко написал в Telegram.

Кличко в США обсудит помощь Украине на саммите городов Северной и Южной Америки. Фото

"Такую меру проводят впервые. По инициативе Госдепартамента США и при поддержке USAID. Мэры многих городов западного полушария соберутся ради усиления сотрудничества, обмена опытом в развитии местного самоуправления", - рассказал Кличко.

Кличко в США обсудит помощь Украине на саммите городов Северной и Южной Америки. Фото

Мэр сообщил, что сегодня и завтра, 25-26 апреля, он в Вашингтоне обсудит поддержку Украины с сенаторами и конгрессменами, ведущими политическими экспертами и представителями правительства США.