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Кличко в США обсудит помощь Украине на саммите городов Северной и Южной Америки. Фото
Во вторник, 25 апреля, мэр Киева Виталий Кличко прибыл в США на Саммит городов Северной и Южной Америки. Мероприятие пройдет в Денвере 26-28 апреля.
Об этом Кличко написал в Telegram.
"Такую меру проводят впервые. По инициативе Госдепартамента США и при поддержке USAID. Мэры многих городов западного полушария соберутся ради усиления сотрудничества, обмена опытом в развитии местного самоуправления", - рассказал Кличко.
Мэр сообщил, что сегодня и завтра, 25-26 апреля, он в Вашингтоне обсудит поддержку Украины с сенаторами и конгрессменами, ведущими политическими экспертами и представителями правительства США.