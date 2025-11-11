Кличко в Берлине встретился с министром экономики и энергетики Германии: говорили об антидроновой защите

Мэр Киева Виталий Кличко находится с рабочим визитом в Германии. Он провел переговоры с министром экономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе, в частности о закупке самолетов для оборонных нужд Украины.

Встреча состоялась в Берлине. Об этом во вторник, 11 ноября, политик сообщил в своем Telegram-канале, поделившись фотографиями с представительницей немецкого правительства.

"Обратился относительно безотлагательного выделения ФРГ финансирования закупки средств антидроновой защиты (самолетов) для Сил безопасности и обороны Украины", – написал Кличко. Он не уточнил, у кого и какие именно средства хотело бы приобрести государство.

"Это сегодня очень важно – когда Россия массово атакует и уничтожает критическую инфраструктуру Украины. Екатерина Райхе пообещала, что правительство оперативно рассмотрит этот вопрос", – проинформировал городской глава Киева.

Добавим: также в Берлине Виталий Кличко выступил на открытии форума по безопасности Welt, призвав европейских политиков усилить военную поддержку Украины. Расходы на помощь Украине – самая эффективная инвестиция Европы в собственную безопасность, заверил он.

– Федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе приезжала в Киев 24 октября. На ее переговорах с украинскими властями основное внимание было уделено обслуживанию и восстановлению энергетической инфраструктуры после российских обстрелов, а также расширению оборонного сотрудничества Украины и ФРГ.

– Вместе с членами делегации Райхе провела час в укрытии, поскольку в ночь на субботу, 25 октября, РФ атаковала Киев.

