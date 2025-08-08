'Китай уже превратил Россию в вассала': Курносова поставила 'диагноз' Кремлю и объяснила, на что еще надеется Путин в войне с Украиной

Сегодня страна-агрессор Россия является вассалом Китая в экономическом плане. Однако у российского диктатора Владимира Путина есть проблемы с оценкой реальности, поэтому он этого просто не понимает.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она отметила, что главной целью кремлевского лидера остается попытка заставить Украину уступить путем военного давления.

"На мой взгляд, Китай уже превратил Россию в вассала. И то, что Путин этого не понимает, лишний раз доказывает, что он очень плохо оценивает реальность. Конечно же, сегодняшняя Россия – это вассал Китая в экономическом, это точно, и частично в политическом смысле. Поэтому ситуация достаточно неприятная для России, но это данность", – пояснила эксперт.

По словам Курносовой, несмотря на то, что Путин давно уже проиграл в войне с Украиной, он пытается завершить ее именно так, как планировал. Как информировали зарубежные СМИ, военное руководство РФ уверяет диктатора, что украинский фронт удастся сломить за несколько месяцев и он этому верит. Поэтому для кремлевского главы важна победа.

"Понятно, что он уже проиграл, ведь он хотел быстрой победы, быстрой войны. Если не за три дня, то за месяц-два. И этого у него не получилось. Поэтому для него очень важно все завершить именно так, как он хочет. К тому же все-таки большинство людей из его окружения готовы в любой момент выходить на договоренности и подписывать любые соглашения. Но, тем не менее, убедить и продавить его они пока не в состоянии", – рассказала российская оппозиционерка.

Она убеждена, что Путин не начал бы войну, если бы не его маразматическое желание возрождения "непонятного гибрида Советского Союза и Российской империи".

"Ему кажется, что у него есть преимущество и попытка ставить ультиматум перед Западом, как это было еще перед началом вторжения. Подчеркну, Украина – лишь промежуточный этап. Я напомню, как тогда был ультиматум Западу, так и сейчас. В чем заключается это преимущество? Не только в большом количестве ядерных зарядов, потому что и небольшого количества достаточно, чтобы уничтожить Землю. Прежде всего это то количество людей, которых он может убить", – подчеркнула Курносова.

Ни один лидер цивилизованной страны не может позволить себе неограниченно уничтожать собственных граждан, и ни один народ на такое не согласится. Но Путин способен убивать россиян почти без ограничений и считает это своим "преимуществом". Именно так он пытается запугать прежде всего Европу.

Санкции со стороны Соединенных Штатов не пугают Путина

В то же время диктатор до сих пор надеется, что возможные санкции со стороны США не нанесут существенных проблем в финансировании войны.

"Ему кажется, что все то, что происходит в последнее время после всех санкций, все эти пути обхода санкций вполне работают. С другой стороны, не случайно он держит во главе экономического блока системных либералов. Ему кажется, что они очень неплохо справляются с такими жесткими последствиями санкций и что рыночная экономика все равно вывезет, что найдутся новые пути обхода санкций, и полностью все это заасфальтировать не удастся. Но знаете, все диктаторы в конце концов теряют здоровое отношение к реальности. И в этом смысле Путин абсолютно не исключение, а правило", – резюмировала эксперт.

Напомним, как информировало издание Reuters, Путин вероятно не подчинится ультиматуму по санкциям, который недавно выдвинул президент США Дональд Трамп. Глава Кремля имеет целью полностью захватить четыре украинских региона и ставит реализации своих военных целей не первое место.

Как писал OBOZ.UA, 28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным и намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Москве для достижения соглашения о прекращении огня с Украиной. 29 июля он сказал, что у Путина есть "десять дней". По словам президента США, если РФ не согласится остановить военные действия, Вашингтон введет ранее обещанные санкции.

