Страны сравнивают то по различным показателям их ВВП, то по количеству ядерных боеголовок и так далее. Однако же главное богатство каждой страны это люди.

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И уж не знаю как, но в ООН посчитали, что в Украине сейчас проживает 36,7 млн человек. Из чего следует, что если измерять страны в Украинах, то вышедшая на первое место по численности населения Индия это примерно 40 Украин, как и чуть-чуть уступающий Индии Китай. Ну а США это приблизительно 9 Украин. Уже из этих цифр видно, что в совокупности Индия и Китай это 80 Украин или почти 9 США.

Пока что Индия и Китай, составляющие по численности вместе без малого 40% восьмимиллиардного человечества, дружат, мягко говоря, не очень. К тому же, Индия — скорее проамериканская (по крайней мере, сейчас), ну а Китай выполняет роль главной антиамериканской страны мира. Но если смотреть не по отношению к США, а как бы вообще, то имеются также некоторые объединяющие моменты: например, и Китай, и Индия входят в G20, в Шанхайскую организацию сотрудничества и даже — вместе с мордором, Бразилией и ЮАР — в иногда взаимодействующий внутри себя БРИКС.

Но представим, что КНР и Индия преодолели свои не столь уж принципиальные разногласия и объединились в некий более прочный союз, чем эти вышеуказанные. В союз, так сказать, половины человечества, ибо по демографической динамике всё к этой суммарной примерно половине потихоньку и движется. Как вам такой монстрик?

Могут возразить, что не численностью населения определяется мощь стран и их союзов. Ну разумеется — не только. Но и численностью тоже.

Она позволила, например, Индии при весьма низком ВВП на душу населения выйти на ПЯТОЕ место в мире по ВВП абсолютному — после США, Китая, Японии и Германии, то есть опережая и Великую Британию, и Францию.

А орки мордора демонстрируют, как числом без особого умения и надлежащей техники можно чего-то добиваться на войне, строя на собственных многочисленных трупах свою военную стратегию.

Население это не только рты, но и руки, а главное — мозги. А ещё это и другие активно работающие органы, позволяющие ускоренно репродуцироваться.

Это расползающиеся иногда по всему миру рассеянные группы "этнических единомышленников", образующие в самых крутых странах достаточно мощные диаспоры.

Это, кроме того, "последний аргумент" каждой страны, когда другие исчерпаны.

Теоретически любое возможное единение Китая и Индии может стать фактором чрезвычайно серьёзным. Три миллиарда с тенденцией к росту это не Люксембург, хотя живёт Люксембург, конечно, лучше. 9 США (а США, повторяю, это 9 Украин) — пусть даже "всего лишь" по численности — недооценивать не стоит. В сегодняшней некоторой конфронтации Индии и Китая — в известной степени, стабильность остального человечества. Политическая, экономическая и всякая прочая. Возможно — временная.

P.S. А пока что мы индийцев даже неправильно называем. Хорошо, ещё, что не индейцами, но всё равно неправильно: индусами. Индус — это приверженец индуизма. То есть это слово означает вероисповедание, а не гражданство и не национальность. Да, громадное большинство индийцев — индусы, а почти все индусы — индийцы, но различать эти понятия таки надо.