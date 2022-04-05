Китай не настроен равнодушно наблюдать за ситуацией в Украине и, тем более, подливать масла в огонь, – постпред в ООН

Китай не собирается равнодушно смотреть на то, что происходит в Украине во время войны, развязанной Россией. Тем более Пекин не собирается "подливать масла в огонь" в этой ситуации.

Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Позицию страны он высказал на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 5 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

"В вопросе Украины Китай не ищет собственного геополитического интереса...Есть только одна цель, которой мы искренне желаем, и это мир", – сказал дипломат.

Постпред Китая добавил, что его страна будет и дальше продвигать мирные переговоры и играть свою конструктивную роль в том, чтобы помочь "разрешить кризис в Украине". Китай уже предоставил гуманитарную помощь Украине и соседним странам и продолжит это делать.

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Чжан Цзюнь подчеркнул, что атаки гражданского населения, которые были неоднократно зафиксированы со стороны агрессора, неприемлемы и не должны происходить.

"Согласно международному праву, мирное население должно быть избавлено от любых форм насилия в вооруженных конфликтах. Изображения смертей мирного населения в Буче вызывают большое беспокойство, а соответствующие обстоятельства и конкретные причины инцидента должны быть проверены и установлены", – заявил он.

Напомним, что Китай поддержал Украину после известий о зверствах россиян в оккупированных городах Киевщины. Министр иностранных дел Китая Ван Йи в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой выразил солидарность с украинским народом в эти страшные времена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Китая пообещали Европейскому Союзу, что будут работать над миром в Украине. Однако делать это они намерены своим способом и без давления на Россию.

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