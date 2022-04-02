В Китае пообещали ЕС помогать Украине собственным способом, но без давления на РФ

Власти Китая пообещали Европейскому Союзу, что будут работать над миром в Украине. Однако делать это они намерены своим способом и без давления на Россию.

Об этом пишет Reuters. В ЕС в свою очередь призвали Пекин не помогать стране-агрессора обходить санкции Запада.

Так, премьер-министр КНР Ли Кэцян сказал во время виртуального саммита лидерам ЕС, что Китай будет добиваться мира в Украине "по-своему".

Он пояснил, что страна всегда стремилась к миру и переговорам. И сейчас также готова сыграть конструктивную роль в этом вопросе.

В то же время представитель МИД Китая Ван Лутонг заверил, что намеренно его страна не обходит ограничительные меры, введенные западными странами против России.

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При этом он добавил, что страна продолжит торговлю с РФ. Чиновник подчеркнул, что КНР вносит свой вклад в мировую экономику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском МИД зявили, что якобы договорились с Китаем о расширении сотрудничества.

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