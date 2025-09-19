'Киев стоит': глава МИД Литвы прибыл с визитом в Украину и отметил мужество украинцев в борьбе с агрессором. Видео

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в пятницу, 19 сентября, прибыл с визитом в Киев. Он записал видеообращение с Михайловской площади, в котором отметил мужество украинцев.

Соответствующее сообщение Кястутис Будрис распространил на официальной странице в соцсети X. "Киев крепко стоит – свободно, смело, стойко", – написал дипломат.

"Литва с Украиной до мира и победы"

Кястутис Будрис отметил, что несмотря на безостановочную агрессию России и смертельные еженичные атаки украинцы не сдаются.

Они пытаются жить обычной жизнью: ходят в школы, университеты, на работу и защищают свою землю.

По словам литовского политика, каждый раз, когда он бывает в Киеве, его поражает "единство и отвага этих людей".

"Они работают, учатся, создают, отстраиваются. Их мужество защищает не только Украину, но и всю Европу. Литва стоит с Украиной. Всегда. Везде. До мира и победы", – заявил Будрис.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа 9 сентября заявил, что Европа должна сделать выводы из войны РФ против Украины и активно готовиться к обороне. По его словам, безопасность восточных границ ЕС должна оставаться приоритетом, поэтому необходимо больше инвестировать в помощь Киеву.

Напомним также, Литва усиливает охрану границы с Беларусью. Специальные меры призваны выявить любые потенциальные нарушения и провокации во время российско-беларуских военных учений "Запад 2025".

