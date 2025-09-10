'Весь Евросоюз должен готовиться к войне': Науседа бьет тревогу из-за действий России

Европа должна сделать выводы из российской агрессии против Украины и активно готовиться к обороне. При этом безопасность восточных границ Евросоюза должна оставаться приоритетом, поэтому необходимо больше инвестировать в помощь Украине.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Вильнюсе 9 сентября. По его словам, ЕС до сих пор слишком беспечен.

"Война России против Украины показала, что весь Европейский Союз должен готовиться к обороне. Однако мы все еще уделяем недостаточно внимания и ресурсов этому вопросу", – сказал президент.

По его словам, Литва подает пример в этом контексте, инвестируя 4% ВВП в оборону уже в этом году, а в следующем планирует потратить уже более 5%.

Науседа отметил, что Вильнюс надеется на большее участие Евросоюза, прежде всего через программы "Действие безопасности для Европы" (SAFE) и европейской оборонной промышленности.

Он добавил, что Литва приветствует первоначальное предложение Европейской комиссии по следующему семилетнему бюджету, который предусматривает увеличение финансирования обороны и сосредоточение внимания на военной мобильности, защите критической инфраструктуры и устойчивости.

Европа должна обеспечить долгосрочную безопасность Украины

Президент Литвы убежден, что безопасность восточных границ Евросоюза должна оставаться приоритетом, а для лучшей их защиты необходимы большие инвестиции в регион.

"ЕС должен признать, что долгосрочная безопасность Украины и Европы может быть обеспечена только благодаря активному участию ЕС. Поэтому ЕС должен расширить военную поддержку, а государства-члены должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности", – отметил он.

Гитанас Науседа добавил, что в ближайшее время давление на Россию должно быть усилено путем принятия 19-го пакета санкций ЕС, направленных против доходов России от нефти и газа, "Росатома", банковского сектора и теневого флота.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что империалистические планы Путина не закончатся в Украине, а лишь начинаются там. Он призвал союзников избавиться от "ложной ностальгии" и активно искать новые партнерства по всему миру, поскольку отношения с США меняются.

