Литва усилит охрану границы с Беларусью: в чем причина

Литва решила усилить охрану границы с Беларусью, введя специальные меры, чтобы выявить любые потенциальные нарушения и провокации против страны. Причиной стали совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", которые начнутся в пятницу, 12 сентября.

Об этом пишет The Guardian. Издание ссылается на заявление Службы охраны государственной границы Литвы.

Как отметили пограничники, будет проводиться"еще более активный мониторинг границы, патрулирование и другие меры контроля", чтобы выявить возможные нарушения и провокации против Литвы.

При этом Вильнюс будет тесно координировать свои действия с другими национальными и международными партнерами.

Напомним, что ранее Литва закрыла воздушное пространство вдоль границы с Беларусью из-за военных учений. Такое решение было принято после инцидентов с российскими дронами и накануне российско-белорусских учений "Запад-2025". Закрытие воздушного пространства будет действовать до 1 октября этого года, однако его могут продлить.

Учения "Запад-2025"

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" пройдут на белорусской территории с 12 по 16 сентября. Ожидается, что в них примут участие до 150 тыс. военных.

Как отмечал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, солдаты двух стран будут отрабатывать сценарии возможного применения ядерного оружия и российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Такие учения вызывают обеспокоенность у тех стран-членов НАТО, которые имеют общие границы с Беларусью – Польша, Литва и Латвия.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за агрессивных совместных военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025" и других провокаций со стороны Москвы и Минска Польша полностью закрывает границу с Беларусью, включая железнодорожные переправы. Меры безопасности будут введены в ночь на пятницу, 12 сентября.

