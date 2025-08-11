Киберкорпус ГУР атаковал одного из крупнейших поставщиков интернет-услуг в России: все подробности

Украинские киберспециалисты из Киберкорпуса Главного управления разведки осуществили масштабную атаку на ИТ-инфраструктуру одной из крупнейших частных компаний в России. Речь идет о компании "Филанко", которая предоставляет интернет-услуги и хостинг более 20 тысячам клиентов, среди которых такие крупные операторы, как "Билайн", МГТС, 24тв, а также силовые структуры РФ.

Видео дня

В результате атаки было выведено из строя оборудование и уничтожены данные. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Что известно

В результате кибератаки было выведено из строя 600 виртуальных машин, 24 гипервизора, уничтожено около 800 терабайт данных, 11 физических серверов и 74 разъема для удаленного мониторинга в дата-центре.

Кроме того, было уничтожено 12 терабайт данных с сенсоров, пять физических серверов в офисе компании и еще 5 терабайт информации, которая на них хранилась.

Также киберразведчики вывели из строя 3100 единиц коммутационного оборудования, среди которых 37 сервисных маршрутизаторов и маршрутизаторы ядра и границы сети.

Отмечается, что украинские специалисты даже "опустошили" электронные кошельки компании в ее личном кабинете на сумму 1,3 миллиона долларов США.

Кроме технической атаки, был осуществлен и информационный удар – на сайте, где продавали "тревожные чемоданчики" для силовых структур России, хакеры заменили контент на фото уничтоженных российских оккупантов в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

28 июля российский национальный перевозчик "Аэрофлот" подвергся масштабной хакерской атаке, из-за которой отменил более 100 рейсов и только за сутки потерял не менее 250 миллионов рублей, а общие убытки могут достичь нескольких миллиардов. Отмечается, что восстановление IT-систем после кибератаки может занять до года, что ставит под угрозу способность компании выплачивать дивиденды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!