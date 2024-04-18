Касается каждого военного: 'Евросолидарность' требует увеличить долю на финансирование ВСУ

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" инициируют увеличение доли "военного НДФЛ" в пользу финансирования частей ВСУ. По словам Нины Южаниной, даже те 10%, которые предусмотрены законом о Госбюджете, поступают с большим опозданием.

Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина и сопредседатель фракции "Евросолидарность" Артур Герасимов рассказали на брифинге.

Сопредседатель фракции "Евросолидарность" Артур Герасимов напомнил, что в прошлом году депутаты предостерегали от негативных последствий изъятие НДФЛ из местных бюджетов. Теперь нужно немедленно исправлять ситуацию, подчеркнули в ЕС.

Хотел бы напомнить, как Европейская Солидарность боролась против того, чтобы НДФЛ забирали у местных общин, которые перечисляли его военным. Нам тогда рассказывали, что эти деньги будут аккумулированы в Киеве и на них срочно с большой скоростью будут закуплены и вооружения, и дроны. Согласно тому, что говорил Зеленский – больше миллиона дронов в год. Сейчас у нас заканчивается апрель, это значит, что на фронте в бригадах должно быть не менее 400 тысяч дронов. Мы посещаем фронт постоянно, к сожалению, их там почти нет. Где эти дроны – неизвестно", – заметил Герасимов.

"Начиная с февраля, к нам обращались военные по поводу того, где же их военный НДФЛ, который должен быть направлен на воинские части для быстрых закупок всего необходимого по материально-техническому обеспечению. Мы решили обратиться в Министерство финансов с вопросом – а как же на самом деле распределяются средства из специального фонда Государственного бюджета, чтобы убедиться, получили ли уже воинские части ту часть своего налога на доходы физлиц, которые они могут быстро и оперативно тратить на закупки", – отметила Нина Южанина.

"Из ответа, который мы получили, совершенно очевидно, что эти мизерные средства распределялись с большим опозданием, потому что Кабинет министров утвердил порядок распределения средств только в конце января 2024 года. В феврале и марте незначительные суммы поступили в воинские части", – констатирует Южанина.

"45% военного НДФЛ сегодня направлено администрации Госспецсвязи. А за это время у нас уже есть многочисленные коррупционные правонарушения, которые допустила эта служба при закупках специальной техники и оборудования, в результате чего даже было уволено руководство. Учитывая это, мы настаиваем на увеличении доли НДФЛ в пользу воинских частей, с 10% до 20%. 10% – это дополнительно почти 10 миллиардов, которые до конца года при утверждении порядка правительством смогут получить наши военные", – объяснила депутат.

Законопроект "Евросолидарности" по перераспределению военного НДФЛ от Госспецсвязи в пользу воинских частей находится на регистрации в Верховной Раде. Депутаты "ЕС" обратились к коллегам из других фракций и групп с предложением присоединиться к этому законопроекту.

"Это дело касается каждого военного. Когда мы говорим о мобилизации, мы должны заботиться, в первую очередь, что мы их обеспечили всем необходимым для выполнения своих обязанностей по защите Украины. Поэтому присоединяйтесь, это нужно очень оперативно принимать. Парламент во время военного положения должен работать круглосуточно, и такие вопиющие вопросы анализировать не только в составе нашей фракции. Мы должны в парламенте проанализировать первый квартал, сделать выводы и внести изменения. Это должно быть нашей совместной инициативой, которая помогала бы нашим Вооруженным Силам", – призвала Нина Южанина.

"Европейская Солидарность" призывает весь парламент объединиться вокруг инициатив по поддержке Вооруженных Сил Украины, фортификациям и спасению нашей энергетики", – отметил Артур Герасимов.