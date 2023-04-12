Канада ввела санкции против РФ: в список попали компании главы ЧВК ''Вагнер''

Канада ввела очередные санкции против России и Беларуси. Ограничения касаются компаний, связанных с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожином.

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Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Sky News. Санкции введены против 14 россиян и 34 организаций РФ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Чтобы поддерживать давление на российский режим, мы объявляем новые санкции против 14 российских физических лиц и 34 организаций, включая объекты безопасности, связанные с группой "Вагнера". В дополнение к дальнейшему давлению на поддерживающих Путина в Беларуси мы объявляем дополнительные санкции против 9 организаций, связанных с белорусским финансовым сектором", – заявил Трюдо.

Также он заявил об очередном пакете военной помощи для Украины. Трюдо подчеркнул, что Канада поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.

"Сегодня мы объявляем, что оружие будет еще больше. Мы отправляем 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это поможет Вооруженным силам Украины продолжать защищать свою свободу и бороться за территориальную целостность Украины", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, этом году Канада предоставит Украине кредит еще на 1,76 млрд долларов США. Средства будут предоставлены в рамках "Административного счета для Украины" Международного валютного фонда.

Ранее Украина перенаправила канадский кредит в 12,7 млрд гривен на закупку газа для формирования запасов на зиму.

Также OBOZREVATEL писал, что украинцы, приехавшие в Канаду после начала полномасштабной войны могут получить выплату в 3 000 канадских долларов (более 80 000 грн по актуальному курсу). Однако рассчитывать на выплату могут только прибывшие в страну на основании канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET).

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