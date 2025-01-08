На сегодняшний день очень важной темой является понимание того, какая модальность окончания войны в Украине будет применена новой республиканской администрацией. Ощущается усталость западного мира и американских граждан от трёх лет военного противостояния в Украине и борьбы с российской агрессией. Известное американское издание The Washington Post дало своё видение возможному развитию событий. "Следующие несколько недель будут определять, сможет ли Украина в дальнейшем существовать как суверенное государство, ведь плохое соглашение, навязанное Дональдом Трампом, может стать худшим вариантом, когда урегулирование за счёт территорий Украины станет вознаграждением для Путина и подорвёт доверие к США", - написала The Washington Post.

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"Полномасштабное вторжение России в Украину, приближающееся к концу третьего кровавого года, достигло переломного момента. Украина теряет территории, войска и время. Следующие несколько недель определят, сможет ли Украина продолжать существовать как суверенное государство в пределах своих границ до вторжения или близко к них, с полными гарантиями безопасности для своих граждан, или же президент России Владимир Путин будет вознагражден и осмелеет в своей войне за территориальную экспансию", – отмечает известное американское издание.

Среди прочего The Washington Post считает, что то, "как этот конфликт будет разрешаться, будут последствия далеко за пределами Украины, опровергая существующее мнение о том, что это вроде бы проблема только Европы. На карту поставлен авторитет США и НАТО, которые начали безотлагательно оказывать помощь Украине после незаконного и неспровоцированного вторжения России и пообещали продолжать свою поддержку "столько, сколько потребуется", чтобы победить Россию". Помощь партнёров, прибывшая в Украину с опозданием, позволила Путину закрепиться и нарастить военные мощности в союзе с северными корейцами и Китаем. Сейчас Украина теряет территории, людей и главное время.

Американское издание считает, что Украина вряд ли сможет пережить еще один год этой разрушительной войны. Но поспешность с поиском урегулирования путём переговоров может привести к плохому решению, которое вознаградит Путина за его захват украинских земель и будет гарантировать, что он начнёт очередную атаку за новые территории, как только у него появится шанс возобновить истощенный арсенал. Плохое перемирие также огорчит украинцев после того, как их дома, школы и заводы были разрушены, а многие друзья и члены семей были убиты. "Большая часть их гнева тогда может быть направлена ​​на предавших их западных покровителей. Поэтому это борьба, которую США и Украина не могут проиграть, особенно при плохом мирном соглашении", - резонно заключает американское издание.

Разбирая высказанные в WP оговорки, приходим к логическому выводу, что потеря Украиной территорий никоим образом не приведёт к долгосрочному миру. Уступки по территориям лишь заморозят конфликт, а не разрешат его. Кремль воспринимает это как слабость Запада и стимул к дальнейшей агрессии в будущем. Подобный сценарий уже происходил после аннексии Крыма в феврале-марте 2014 г., когда уступки Москве не остановили её последующее продвижение на Донбассе в апреле 2014 г. и полномасштабное военное вторжение в феврале 2022 года. Утрата новых украинских территорий приведёт к следующей эскалации событий Москвой всего через несколько лет. Кроме того, это создаёт опасный прецедент для других авторитарных государств, которые могут использовать военную силу для захвата соседних территорий.

То, что сейчас рассматривается новой республиканской администрацией, отказ Киева от членства в НАТО может стать разрушением действующей системы безопасности во всей Европе и в мире. Следует понимать, что Украина по своему геостратегическому положению может рассматриваться как ключевой элемент всей европейской безопасности. Ослабление обороноспособности Киева путём отказа от членства в НАТО безусловно создаст новую "серую зону", которая будет оставаться источником нестабильности на границе ЕС. Западные союзники уже достаточно много инвестировали в безопасность Украины. Поэтому отказ от принятия Украины в НАТО только лишит эти инвестиции добавленной стоимости и долгосрочной ценности. Альтернативные гарантии безопасности Киеву без привлечения реальной силы Североатлантического альянса ненадёжны. Украина уже имела подобные гарантии, такие как Будапештский меморандум (декабрь 1995 г.), которые не сработали в критических ситуациях, включая события февраля-марта 2014 года во время российского нападения на Крым. При этом возможность прекращения помощи Украине со стороны США как средство давления для сговорчивости Киева в принятии непопулярных решений только ослабит глобальные авторитет и позиции Вашингтона. Кроме того, если США откажутся поддерживать Украину, это не только отразится на их репутации как лидера демократического мира и надежном партнёре для союзников. Китай и другие авторитарные режимы, такие как Иран и Северная Корея, увидят в этом шанс действовать куда агрессивнее. Пекин сразу же планирует военным путём вернуть Тайвань. Иран продолжит программы создания ядерного вооружения и бесцеремонно вмешиваться во многие события в Ближневосточном регионе, КНДР попытается военным путем давить на Республику Корея, имея многочисленные военные подразделения, прошедшие реальную школу ведения войны против Украины на стороне России. Поэтому США, в конце концов, должны продемонстрировать, что могут поддерживать своих союзников даже в сложных обстоятельствах. При этом поддержка Украины становится как геостратегическим инвестированием в глобальную безопасность, так и сдерживанием агрессивных действий многих авторитарных режимов.

Становится понятным, что Москва вообще не заинтересована в достижении долговременного мира, а лишь в какой-то паузе для возобновления силы для последующего военного рывка. И с этим нельзя не согласиться с американским изданием. Российская стратегия сейчас предусматривает использование возможного перемирия для перегруппировки войск и восстановления военно-технического потенциала для производства новых боевых ракет, усиления войск новыми образцами самолётов и вертолётов, бронетехники, артиллерии, а также производства большого количества боеприпасов. Это лишь отсрочит новый этап эскалации войны. Поэтому Кремль не прочь использовать переговоры как тактический ход для сохранения контроля над украинскими временно оккупированными территориями. А вот давление Вашингтона на Украину с целью уступок Москве будет только способствовать общей нестабильности не только на европейском континенте, но и во всём мире.

Альтернативой возможного давления на Украину со стороны новой республиканской администрации США может стать только усиление политики санкций в отношении России и серьёзная военная поддержка Киева со стороны коллективного мероприятия. Именно такая политика позволит Украине создать условия для достижения военных побед или проведения переговоров на более выгодных условиях. Москва должна почувствовать, что продолжение войны слишком затратное дело, ведущее к экономическому коллапсу страны, и будет выгоднее прекращение войны даже на условиях Киева, чем её продолжение, что может привести к общему кровавому бунту среди российского населения.