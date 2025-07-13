Всё чаще приходится слышать, что главное сейчас - достичь наконец перемирия, ну а по поводу условий окончания войны каждый волен объявить их именно своей победой, ведь прецедентов таких объявлений уже хватает.

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Со своей стороны могу напомнить в этой связи, как ещё при Ющенко/Еханурове решался именно таким образом газовый конфликт. Украина тогда объявила своим достижением относительно низкую цену покупки газа, а россия объявила достижением уже своим относительно высокую цену его продажи. При этом цены назывались совсем разные, то есть получалось так, что россия поставляла Украине газ гораздо дороже, чем Украина у россии его покупала, то есть обе страны были вполне довольны.

В действительности же ситуация была совместными усилиями урегулирована таким образом: в "трубе для Украины" были как бы "смешаны" дрогой газ от россии и дешёвый от Туркмении, то есть никто и не обманывал: россия свою часть действительно продавала значительно дороже, чем стоил "смешанный" продукт, за который и платила Украина.

Правда, продолжалась такая "идиллия" не очень долго: Туркмения, не имея с Украиной общей границы, была принуждена россией продавать весь свой газ именно рф, хоть и дороже, чем раньше, а дальше уже цену на него устанавливала россия.

Вместе с тем этот показательный пример всё же демонстрирует, как при наличии определённого желания можно делать "победу для обоих", ну а потом - уже вопрос действенности гарантий от задействованных гарантов.

Так что не исключаю, что нас ещё ожидают достаточно победные заявления о том, как россию, к примеру, заставили взять на себя экономическую заботу об уничтоженных депрессивных регионах, которые к ней отошли, и даже возможно, что это назовут формой репараций…

Ни к чему не призываю, просто - мысли вслух. Точнее - на клавиатуре. Типа - воспоминания о возможном будущем.