Когда я говорю, что Трамп или его политика надолго и его надо научиться понимать, у меня для этого есть серьезные основания.

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Зараз просто факт: два місяці хаосу і турбулентності – 47% підтримують Трампа. Це найвищий показник за два його президентства, хоча 51% і не підтримує.

Та важливішою є інша цифра – рівень підтримки партії демократів найнижчий за 30 років – 33%. Тобто у момент, коли Трамп влаштовує "хаос" – демократи ще більше падають. І це те, що буде визначати майбутнє, мінімум років на 10.

Тепер ключове питання, на яке ми маємо дати відповідь – як працює Трамп? Як нам донести йому те, що важливо для нас? Почнемо від зворотного, що не працює з ним. Перше – з Трампом не можна спілкуватись через медіа. Він один з найбільш "забулених" політиків медіа. Стільки булінгу, як на нього виливали американські ЗМІ – мабуть, не переживав жоден політик у світі.

Тому, коли ви звертаєтесь до Трампа через ЗМІ – ви до нього не звертаєтесь. Друге, тролінг і активізм ще гірше чим медіабулінг. Його переслідували всі кому не лінь, зрештою, у нього навіть стріляли. Бігти за Венсом і щось кричати йому на відпочинку, писати якесь лайно у стилі "данке фрау ріббентроп" – це взагалі не має ніякого впливу на Трампа і його команду, окрім зворотного. Всі хто зараз цим займаються завдають нам непоправної шкоди.

Тепер, а як це має бути? Днями вийшов цікавий пост Фесенка, про те, що ідею забрати під себе атомні енергостанції команді Трампа підсунув "ушлий" депутат. Воу, тобто є спосіб закидати ідеї Трампу? І як же це? Фесенко пише, що для цього цей депутат зустрівся з Руді Джуліані, другом Трампа, а той вже доніс йому цю ідею.

Я не знаю, хто цей депутат, і не оцінюю цю ідею, але я гарантую, що саме так це працює. Хочете донести Трампу ідею? Знайдіть того, з ким він грає в гольф! Все просто. Він сприймає інформацію тільки особисто.

Путін, на відміну від нас, які досі посла не змінили, це добре знає. Він спілкується через особистих представників, які знають людей в оточенні Трампа. Поки ми ллємо тони лайна у соцмережах, говоримо свої червоні лінії у ЗМІ, Путін без проблем доносить напряму все що йому треба. А ми потім психуємо, чому Трамп повторює російські наративи.

То давайте ще більше разів повторимо, що він дебіл – точно стане краще, чи ні? Це ж стосується і Маска. Давайте знайдемо його друзів, вийдемо на них, поговоримо, хай організують зустріч, і у прямому спокійному спілкуванні будемо його переконувати. Зрештою, Маск дав нам старлінк, і повірте без цього наші територіальні втрати були б значно більші.

Давайте уявимо такий діалог з Маском. Зараз він дуже наляканий ризиком ядерної війни. А його кораблі ще не на Марсі. Тому він думає, що будь-які втрати території не можуть конкурувати із загрозою ядерної війни.

Але є раціональний і нормальний аргумент. Поразка України від ядерної держави буде сигналом всьому світу, що ядерна зброя єдиний спосіб зберегти свою державу. Тому поразка України призведе до ще більше небезпечного світу, з неконтрольованим поширенням ядерної зброї. Достатньо логічно, чому треба підтримувати нас?

Я розумію, що нами керують емоції, але у політиці емоції роблять з вас жертву. Виграє холодний розум і розрахунок, емоції завжди програють.

І розрахунок нам каже, або змініть свої підходи, або програєте. У нашому випадку на кону наше життя і наших дітей.